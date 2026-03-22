A murit Hanna, un doberman din Ucraina ajuns celebru după ce a participat la sute de misiuni în zonele afectate de războiul declanșat de Rusia. Vestea tristă a fost dată de echipa canină de căutare și salvare „Antares” din Pavlohrad, iar informația a fost relatată și de radiodifuzorul public ucrainean TSN.

Hanna a murit

Salvatorii ucraineni susțin că Hanna a fost un câine de intervenție remarcabil, implicat atât în căutarea supraviețuitorilor, cât și în recuperarea trupurilor victimelor de sub dărâmăturile provocate de bombardamentele rusești, în orașe pașnice și în apropierea zonelor de luptă. Dobermanul a participat la sute de misiuni de căutare și salvare în regiunile Kiev, Dnipropetrovsk, Zaporijia, Donețk, Sumî, Kirovohrad, Herson și Nikolaev.

Câinele a căutat supraviețuitori printre ruinele bombardamentelor

Datorită intervențiilor câinelui, peste 170 de persoane au fost salvate în misiuni foarte dificile. Una dintre cele mai importante operațiuni la care a luat parte Hanna a fost salvarea unui bărbat găsit în viață în a șaptea zi de la dispariție, după ce patrupedul i-a dat de urmă.

Dobermanul a fost implicat și în misiunea „On the Shield”, dedicată căutării și recuperării victimelor războiului. Hanna a ajutat atât la găsirea supraviețuitorilor, cât și a morților, devenind unul dintre cei mai cunoscuți câini salvatori din Ucraina.

S-a îmbolnăvit din cauza condițiilor dure de pe front

Din păcate, în 2025, Hanna a fost diagnosticată cu o boală fatală. Medicii veterinari i-au dat atunci cel mult trei luni de trăit. Îmbolnăvirea câinelui a fost cauzată de munca extenuantă în condițiile dure de pe front și din zonele lovite de atacuri, au precizat salvatorii ucraineni. Totuși, dobermanul a mai trăit un an și a continuat să participe la intervenții până în ultimele sale clipe. Moartea Hannei a întristat echipa „Antares”, care i-a omagiat contribuția la salvarea de vieți omenești în timpul războiului.

