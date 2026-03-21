Un câine polițist din capitala Spaniei, Madrid, face senzație în mediul online după o demonstrație spectaculoasă de prim ajutor. Paco, un patruped foarte bine antrenat, a simulat manevre de resuscitare cardiopulmonară (RCP), iar tehnica a strâns milioane de vizualizări pe internet, notează CBS News.

Lecție de prim ajutor predată de câinele polițist

Momentul care l-a transformat pe Paco într-o vedetă mondială a avut loc timpul unui exercițiu organizat de Poliția Municipală din Madrid. Un agent de poliție a simulat că își pierde cunoștința și cade la pământ, iar reacția câinelui a fost rapidă. Patrupedul a început să sară ritmic pe pieptul polițistului, imitând cu precizie compresiile toracice folosite în resuscitare pentru a reporni inima unei persoane. Apoi câinele s-a oprit pentru câteva secunde și și-a apropiat urechea de gura și nasul „victimei”, simulând verificarea respirației, o etapă vitală în acordarea primului ajutor.

Ce vrea să transmită poliția

Execuția impecabilă și disciplina patrupedului au stârnit aplauze puternice din partea publicului. Cu toate că, în practică, un câine nu poate înlocui resuscitarea efectuată de om, demonstrația are o puternică valoare educativă. Autoritățile spaniole se folosesc de astfel de momente pentru a atrage atenția asupra importanței cursurilor de prim ajutor, în special în rândul copiilor.

Prin acest tip de prezentare, micuții învață mai ușor pașii RCP, fiind captivați de inteligența și abilitățile animalului. Mesajul transmis de autorități este următorul: dacă un câine poate învăța ordinea manevrelor de salvare, atunci orice persoană ar trebui să cunoască tehnicile de bază ce pot face diferența între viață și moarte până la sosirea echipajelor medicale.

De altfel, unitățile canine ale poliției sunt antrenate pentru misiuni dificile și riscante, precum detectarea drogurilor și a explozibililor sau intervenția în situații periculoase. Însă cazuri precum Paco dezvăluie o altă dimensiune a rolului acestor animale. Pe lângă intervențiile operative, câinii polițiști educă publicul și ajută la consolidarea încrederii dintre comunitate și forțele de ordine.

