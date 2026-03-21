Un labrador a găsit o sticlă albastră cu otravă, inscripționată „Not To Be Taken” (trad. rom. – „A nu se bea), în grădina proprietarului său, Paul Phillips, în Clyst Honiton din Marea Britanie. Descoperirea făcută de Stanley a fost legată de cazul Mary Ann Ashford, care și-a otrăvit soțul în 1865 pentru bani și a fost executată în 1866, potrivit Daily Star.

Stanley a dezgropat o sticlă de otravă victoriană în grădină

Stanley ar putea dezlega un mister vechi de 160 de ani. Câinele a găsit o sticlă albastră inscripționată „Not To Be Taken” îngropată în grădina stăpânului său, Paul Phillips, în Clyst Honiton, care ar putea fi legată de un caz celebru de crimă care a șocat Anglia victoriană.

Descoperire după un an de săpături obsesive

Paul Phillips, în vârstă de 49 de ani, a relatat cum a descoperit sticla cu ajutorul câinelui său: „Stanley a săpat în același loc din grădina noastră timp de aproape un an. Am încercat să astupăm locul, dar el tot revenea. Într-o zi am ieșit afară și am văzut că scosese la suprafață o conductă. Când am săpat mai adânc, am găsit o sticlă albastră în stare perfectă, cu inscripția «Not To Be Taken». Am căutat pe internet și am aflat că era o sticlă de otravă victoriană”. Curios din fire, Paul a continuat cercetările și a descoperit informații despre Mary Ann Ashford, care locuise chiar în vecinătatea casei sale.

Crimă pentru bani și iubire

Conform relatărilor din 1865, Mary Ann l-a otrăvit pe William, un cizmar de 45 de ani, pentru a moșteni cele 120 de lire din testamentul său și a începe o viață nouă alături de amantul său, Frank Pratt.

Execuție în fața a 20.000 de oameni

După moartea soțului, Mary Ann a fost arestată de un polițist care locuia în apropiere. Analizele au arătat urme de otravă pe hainele sale. Otrava, identificată ulterior ca arsenic și stricnină, a fost ascunsă strategic în pământ.

Criminala a fost condamnată la moarte și executată pe 28 martie 1866, în fața a 20.000 de oameni, într-o execuție care aproape a dat greș. Incidentul a dus la schimbarea opiniei publice față de spânzurări, grăbind sfârșitul acestor pedepse în Marea Britanie.

Paul Phillips a păstrat sticla în garaj, departe de casă: „A fost o execuție brutală, așa că nu vreau sticla în casă. Este păcat, pentru că este frumoasă, dar cred că vine cu o aură ciudată”.

Britanicul speră ca un istoric local să îi ajute să afle mai multe detalii despre acest caz: „Dacă există un istoric local interesat să vină să discutăm și să mai facă niște săpături, ar fi grozav”. După ce a găsit sticla, câinele Stanley nu a mai săpat în acel loc.