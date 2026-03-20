Subofițerul MApN, Ionuț Bogdan Grozavu, suspectat că a trecut intenționat cu mașina peste un câine, într-un cartier rezidențial din Ilfov, a fost lăsat în libertate. Procurorii au cerut arest la domiciliu, însă instanța a respins solicitarea. Motivul? Inculpatul a declarat că a avut impresia că a trecut peste o groapă. În ciuda imaginilor de pe camerele de supraveghere, explicația militarului a fost suficientă pentru a respinge măsura preventivă.

„Tip soluție: respinge cererea. Soluția pe scurt: În art. 219 alin. (7) Cod de procedură penală, respinge ca neîntemeiată propunerea de luare a măsurii arestului la domiciliu față de inculpatul GROZAVU IONUȚ BOGDAN, formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar București, în dosarul de urmărire penală nr. 110/323/P/2026. Dispune punerea în libertate a inculpatului la expirarea măsurii reținerii. În baza art. 275 alin. (3) Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestație în termen de 48 de ore de la pronunțare. Pronunțată în camera de consiliu, azi, 20.03.2026, ora 12:35. Document: Încheiere de dezînvestire 20.03.2026”, se arată în pronunțarea instanței.

„Chiar nu am intenţionat lucrul ăsta, sunt iubitor de animale. Pur şi simplu nu am văzut-o. A fost o greşeală. Nu am simţit absolut nimic. Avem strada…e plină de gropi, de pietre”, a declarat subofițerul MApN pentru Observator.

Reacția Asociației Ramses

După ce s-a aflat că Ionuț Bogdan Grozavu a fost lăsat în libertate, Asociația Ramses s-a revoltat în mediul online, unde susține că nu poate accepta acest verdict din partea procurorilor. Noi nu putem accepta asta. Pentru că nu vorbim despre o simplă „eroare”. Vorbim despre un act de cruzime.

Legea din România este clară: uciderea cu intenție a animalelor se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Cerem aplicarea legii. Cerem ca astfel de fapte să fie tratate cu seriozitate. Cerem ca viața unui animal să nu fie ignorată. Pentru că dacă nici aici nu există consecințe, mesajul transmis este unul periculos, a transmis Asociația Ramses pe rețelele sociale.

MApN și Poliția au deschis verificări

Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au transmis joi că au fost demarate verificări în acest sens: „În legătură cu situația semnalată de presă și de cetățeni referitoare la incidentul în care un angajat MApN a accidentat mortal un patruped, vă informăm că instituția noastră este la curent cu situația și că se desfășoară verificări, conform atribuțiilor specifice.

De altfel, cazul este cercetat și de Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov, urmând ca dosarul să fie transmis către Parchetul Militar București. În funcție de concluziile care vor rezulta, vor fi dispuse măsurile care se impun, în strictă conformitate cu prevederile legale aplicabile. Vă asigurăm că orice astfel de situație este tratată cu maximă seriozitate”.