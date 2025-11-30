Pisică dată dispărută de 7 ani s-a întors acasă mai sănătoasă și fericită ca niciodată. Unde a stat Gregory în tot acest timp

O britanică a fost „uluită” să afle că pisica ei dispărută a fost găsită la șapte ani după ce aceasta a scăpat din cușca de transport pentru animale.

Pisica s-a întors în brațele stăpânei după șapte ani

Rosie Wilson a explicat că l-a adoptat pe pisoiul Gregory în 2017, dar l-a pierdut când avea un an, în drum spre o crescătorie de pisici din Norfolk (estul Angliei).

După ce s-a mutat din Sheringham în Cromer, Wilson a observat o pisică similară cu Gregory acum un an, dar a pus totul pe seama imaginației. Apoi a primit un telefon de la medicii veterinari că Gregory a fost găsit după șapte ani!

„De fiecare dată când ne-am gândit la el, mi-am imaginat toate lucrurile teribile care i s-ar fi putut întâmpla, cum ar fi să fie călcat în picioare”, a declarat ea pentru BBC.

Revederea a fost emoționantă

Rosie se întrebase mereu ce s-a întâmplat cu pisica până când a primit un telefon de la veterinarii din Cromer: „Eram foarte nervoasă în sala de așteptare… așteptând să-l revăd, iar când l-au adus, arăta atât de sănătos, fericit și uimitor”, a relatat ea. „M-am lăsat pe podea și el a venit la mine și și-a frecat fața de mine… E un animal atât de încrezător și fericit, încât, indiferent prin ce a trecut în ultimii șase sau șapte ani, a fost întâmpinat cu multă bunătate”.

Emma Broughton, asistentă veterinară la Cromer Vets, a menționat că Gregory vizita des o reședință locală și era îngrijit de membri ai personalului. Fuseseră puse afișe în speranța că i se va găsi proprietarul, dar nimeni nu s-a prezentat.

„Stătuse acolo ceva vreme și au decis că poate ar fi mai bine să fie scanat pentru un microcip… când l-am scanat am descoperit că avea un microcip și asta ne-a dat puțină speranță”, a precizat Emma.

Multe pisici nu au cip

Din păcate, există multe pisici aduse în centre de salvare care nu au cip. Deși în 2024 a devenit lege ca pisicile să fie microcipate, Broughton susține că unele „trec neobservate” și i-a îndemnat pe proprietari să se asigure că datele lor sunt actualizate, inclusiv numerele de contact sau dacă s-au mutat.