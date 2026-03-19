Un subofițer MApN a fost reținut după ce a călcat, fără milă, cu mașina un câine nevinovat. Animalul a fost strivit sub roți, fără nicio șansă de supraviețuire. Militarul spune că a fost un simplu accident. Imaginile șocante sunt acum principala probă în dosarul de cruzime împotriva animalelor deschis de poliţie.

Subofițerul MApN neagă totul

Anchetatorii susțin că imaginile arată clar intenţia șoferului. Acesta mergea spre casă când, la un moment dat, dă de șase câini pe stradă. Unii mâncau, alţii se jucau. Unul dintre câini nu apucă să se ferească și este călcat cu mașina. Gestul bărbatului o îngrozeşte până şi pe femeia din dreapta lui. Camerele de supraveghere au surprins-o când îşi acoperă ochii cu palmele.

Contactat de Observator, militarul neagă totul: “Chiar nu am intenţionat lucrul ăsta, sunt iubitor de animale. Pur şi simplu nu am văzut-o. A fost o greşeală. Nu am simţit absolut nimic. Avem strada…e plină de gropi, de pietre”.

Ce spun vecinii

Nu doar imaginile îl contrazic, ci şi martorii: “Eram în curte. Am văzut că a trecut o maşină şi am auzit un schelălăit de căţel. Mi-am întors privirea, a trecut cu ambele roţi peste acest căţel”.

Câinele era foarte jucăuș, chiar nu reprezenta un pericol pentru nimeni, spun vecinii. Militarul care a trecut cu mașina peste el ar fi amenințat, de mai multe ori, că vrea să scape de maidanezii de pe stradă.

Cruzimile faţă de animale se pedepsesc cu până la 7 ani de închisoare, iar din 2017, justiţia din România acordă mai multă atenţie acestor cazuri. Au fost mii de anchete, iar sute de persoane au ajuns după gratii.

Reacția IJP Ilfov

„La data de 18 martie a.c., polițiști din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Ilfov s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că o persoană, în timp ce conducea un autoturism, ar fi acroșat, în mod intenționat, un exemplar canin, aflat pe carosabil, provocându-i acestuia decesul.

În cauză, polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uciderea animalelor cu intenție, fără drept, fapta prevazută și pedepsită de Legea 205/2004 privind protecția animalelor, urmând a se administra probatoriu în cauză pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul, identificarea și depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei și tragerea la răspundere penală a acesteia”, potrivit IPJ Ilfov.

Iubitorii de animale cer pedepsirea făptașului

Cazul s-a viralizat în comunitatea iubitorilor de animale: „Subofițer MApN, care primește salariu mare, pensie militară, plata chiriei, beneficii peste beneficii, iar el este un psihopat, cu aviz psihologic semnat de un medic incompetent. Trece peste un cățeluș cu mașina fără vreo ezitare. Un psihopat plătit din banii contribuabililor, care azi trece peste un câine, intenționat — ce îl oprește mâine să treacă peste un om? Psihopați!” / „Cum? ,,Subofiter MAPN”? Sadic, inuman, fara stapanire de sine, si infractor? Cruzimea este infractiune! In plus, foseste masina, pentru a ucide? Pentru a ucide fiinte total lipsite de aparare, indiferent cine ar fi acestea?” / „Poliția Animalelor trebuie să se auto sesizeze” / „I-ar trebui o reevaluare psihologica” etc.