Bărbatul care a lovit intenționat un câine cu mașina este angajat MApN

Bărbatul care a lovit intenționat un câine cu mașina în localitatea Vârteju din Ilfov este angajat în cadrul Ministerului Apărării Naționale (MApN). El a fost reținut de poliție și își va petrece următoarele 24 de ore după gratii.

Cazul șocant a ajuns în atenția publică ieri, când imagini cu un șofer care trece cu mașina peste un pui de câine care dormea în stradă au apărut pe internet.

Contactați de știrilekanald.ro, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au transmis că au fost demarate verificări în acest sens și că dosarul penal deschis este pe masa IPJ Ilfov, urmând să fie trimit Parchetului Militar București.

„În legătură cu situația semnalată de presă și de cetățeni referitoare la incidentul în care un angajat MApN a accidentat mortal un patruped, vă informăm că instituția noastră este la curent cu situația și că se desfășoară verificări, conform atribuțiilor specifice. De altfel, cazul este cercetat și de Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov, urmând ca dosarul să fie transmis către Parchetul Militar București. În funcție de concluziile care vor rezulta, vor fi dispuse măsurile care se impun, în strictă conformitate cu prevederile legale aplicabile. Vă asigurăm că orice astfel de situație este tratată cu maximă seriozitate”, se arată în răspunsul transmis de autorități.

Cazul este cu atât mai șocant, cu cât șoferul, deși a văzut ceea ce a făcut, a trecut mai departe și și-a continuat drumul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Comunitatea este revoltată, spunând că patrupedul era câinele cartierului, blând și cuminte, fiind crescut de oamenii din zonă. Mai mult, vecinii spun despre bărbat că este deseori implicat în scandaluri, ba chiar ar fi amenințat în mai multe rânduri că va chema hingherii pentru animalele străzii din zonă.

