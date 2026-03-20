Cursele de ogari se apropie de interdicție în Țara Galilor, iar Scoția face pași concreți pentru a pune capăt acestui sport, după voturi parlamentare recente. Pe 17 martie, Senedd-ul galez a adoptat legea care transformă în infracțiune organizarea curselor sau administrarea stadioanelor dedicate. Interdicția va intra în vigoare între 1 aprilie 2027 și 1 aprilie 2030.

Reacții și argumente pentru protecția animalelor

Guvernul galez a explicat că decizia vine pe fondul accidentărilor, deceselor și problemelor de bunăstare ale ogarilor. Huw Irranca-Davies, viceprim-ministru responsabil cu schimbările climatice și afaceri rurale, a subliniat că legea consolidează reputația Țării Galilor în protecția animalelor. Mii de cetățeni, activiști și organizații au contribuit la conturarea proiectului prin campanii și mărturii personale, notează Dogs Today.

Decizia a fost salutată de organizații precum Blue Cross, Dogs Trust, Greyhound Rescue Wales, Hope Rescue și RSPCA Cymru, care susțin eliminarea curselor de ogari. Totuși, Greyhound Board of Great Britain a criticat lipsa consultării și avertizează asupra pierderii locurilor de muncă și a impactului economic asupra comunităților locale.

Scoția urmează exemplul

La doar 24 de ore după votul galez, parlamentarii scoțieni au aprobat proiectul de lege care interzice operarea pistelor și participarea câinilor la curse. Legea va duce la închiderea ultimei piste active din Scoția, situată în Thornton, Fife. Inițiativa aparține lui Mark Ruskell, reprezentant al Partidului Verzilor, care a povestit experiența personală cu un ogar adoptat și trauma suferită de acesta în timpul curselor.

Pași istorici pentru bunăstarea câinilor

Organizațiile pentru protecția animalelor au salutat deciziile, considerându-le pași uriași către eliminarea suferinței inutile a ogarilor. Emma Slawinski, director executiv al League Against Cruel Sports, a cerut guvernului britanic să interzică cursele și în Anglia. În afara Marii Britanii, cursele de ogari rămân legale în Irlanda, Australia, Noua Zeelandă și câteva state din SUA.