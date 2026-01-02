Abu Dhabi face un pas mare pentru iubitorii de animale, după ce autoritățile au aprobat reguli care permit hotelurilor și restaurantelor să primească animale de companie în zone special desemnate. Această schimbare marchează o evoluție importantă față de regulile anterioare, care restricționau accesul doar pentru animalele de serviciu, notează Khaleej Times.

Animalele sunt binevenite în restaurante și cafenele

La cafeneaua EL&N din Yas Bay, animalele de companie sunt acceptate de la intrarea în vigoare a noilor reguli. Mohamed Metwally, directorul EL&N UAE, spune: „Am început chiar azi dimineață, am primit primii clienți cu un cățel mic. Este un pas foarte pozitiv, pentru că a fost întotdeauna o problemă pentru oamenii care își doresc să iasă la masă împreună cu animalele lor.”

El adaugă că speră ca în viitor să fie permise și în mall-uri și magazine alimentare, similar cu Europa.

Cafenelele locale deschid drumul pet-friendly

Unele cafenele din Abu Dhabi au permis accesul animalelor chiar înainte de oficializarea regulilor.

La Art Market Café din Yas Bay, barista șefă Janice Cargo spune: „Oamenii sună adesea să întrebe dacă pot veni cu câinii lor. Este clar că clienții apreciază asta.”

Cafeneaua oferă boluri cu apă și, uneori, chiar mâncare pentru animale, cum ar fi pui sau somon. Astfel, experiența de cafea devine plăcută și pentru stăpânii de animale, care nu mai trebuie să lase cățelul acasă.

La fel, la Jlato și Roof Coffee Shop, animalele sunt deja prezente în zonele exterioare, fără probleme.

Provocările aduse de pisici și câini

Pentru unii proprietari, cum este familia Kukic, noile reguli aduc posibilități, dar și grijile obișnuite legate de comportamentul animalelor. Pisicile, spre deosebire de câini, sunt mai teritoriale și mai puțin obișnuite cu spațiile publice.

Jelena Kukic spune: „Dacă sunt locuri mai liniștite, cu zone desemnate, aș încerca — încet — și aș vedea cum reacționează. Este frumos să ai opțiunea.”

Experții recomandă prudență

Specialista în comportamentul câinilor, Antje Westermann, subliniază: „Poate funcționa, dar trebuie făcut cu mare grijă. Este important să avem în vedere alergiile, igiena și comportamentul animalelor.”

Câinii bine dresați, mai ales în zone exterioare controlate, pot fi o experiență plăcută pentru toată lumea. Animalele de serviciu trebuie întotdeauna acceptate.

Un pas spre un oraș mai incluziv

Regulamentul oferă libertatea afacerilor de a permite accesul animalelor, nu obligativitatea. Totuși, această măsură reflectă un trend mai amplu către un Abu Dhabi pet-friendly, cu facilități urbane mai incluzive pentru iubitorii de animale.

Pentru proprietarii de animale, regula aduce flexibilitate. Pentru restaurante și cafenele, reprezintă o modalitate de a atrage noi clienți. Pentru experți, este o oportunitate de a promova responsabilitatea în spațiile publice.