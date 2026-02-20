Un șofer băut a provocat un accident în urma căruia pasagerul de pe bancheta din dreapta a ajuns la spital. Totul s-a întâmplat joi dimineață, în jurul orei 8.00, pe un drum din Mitocu Dragomirnei, județul Suceava.

În timp ce se afla la volanul unui autoturism marca Alfa Romeo, șoferul a evitat un câine și nu a mai putut controla mașina, care a intrat într-un cap de pod, scrie Monitorul de Suceava.

Inițial, nimeni nu a spus că e rănit, dar în jurul orei 12.00, pasagerul a sunat la ambulanță și a cerut ajutor. Acesta a fost transportat la Unitatea Primire Urgențe a spitalului din Suceava, unde a fost diagnosticat cu ”policontuzionat prin accident rutier, contuzie abdominală, contuzie mână dreaptă”.

Conducătorul auto a fost identificat câteva zeci de minute mai târziu la locuința sa, unde a și fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În prezent, șoferul este cercetat penal pentru comiterea infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

