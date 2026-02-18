Un număr de 16 animale au murit după prăbuşirea acoperişului unui saivan sub greutatea zăpezii, pompierii reuşind să salveze peste 200 de animale în urma unei intervenţii în comuna Calvini, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Buzău, echipajele de intervenţie au desfăşurat miercuri o misiune de salvare animale în satul Frăsinet, din comuna Calvini.

“Intervenţia a avut loc după ce un saivan de animale s-a prăbuşit sub greutatea zăpezii, animalele fiind surprinse sub dărâmături. Accesul către zonă s-a realizat în condiţii extrem de dificile, pe o distanţă de aproximativ 7 kilometri prin pădure şi nămeţi. Iniţial s-a acţionat cu un ATV şi un echipaj, iar ulterior a fost trimisă o autoşenilată UTV. Intervenţia a presupus efort fizic intens, echipajele acţionând manual pentru degajarea dărâmăturilor şi salvarea animalelor”, a transmis ISU Buzău.

16 animale au murit

Peste 200 de animale au fost salvate, însă au fost înregistrate şi decese în rândul efectivului.

“În urma misiunii au fost salvate 160 oi şi capre, 50 miei, 8 vaci, 2 porci, 6 cai. Din păcate, nu au putut fi salvate: 9 oi, 1 miel, 5 capre, 1 vacă”, informează sursa citată.

Prefectul judeţului Buzău, Liliana Sbîrnea, a anunţat iniţial despre incident, la faţa locului fiind dirijate echipaje ale ISU Buzău.