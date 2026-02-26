Municipiul Carei va deschide un adăpost de câini până la finalul lunii aprilie, fiind fi prima localitate din judeţul Satu Mare cu un astfel de serviciu, a informat administraţia locală, joi, pe paginile de socializare, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Municipiul Carei va avea propriul adăpost de câini fără stăpân

Primarul Monica Giurgiu-Kovacs a efectuat o vizită la viitorul adăpost de câini al oraşului, aflat în faza ultimelor amenajări înaintea autorizării.

“Am convenit cu colegii mei ca adăpostul de câini din Carei să devină funcţional până la sfârşitul lunii aprilie. Careiul va fi unica localitate din judeţ care va dispune de un asemenea adăpost propriu. Vrem să devenim un exemplu de bune practici la nivel judeţean şi chiar naţional în privinţa gestionării câinilor fără stăpân. Respingem ferm eutanasierile şi cruzimea împotriva animalelor. Vom încuraja adopţiile, motiv pentru care am cooptat deja în echipa noastră un instructor canin autorizat. Considerăm că un câine dresat are şanse mult mai mari de a fi adoptat! După ce adăpostul va deveni funcţional, contăm şi pe sprijinul voluntar al iubitorilor de câini din oraş. Împreună putem să facem multe lucruri bune pentru bieţii câini abandonaţi de stăpâni lor!”, a declarat primarul Monica Giurgiu-Kovacs.

Adăpostul de câini realizat integral din bugetul local şi are o capacitate de maxim 120 de patrupede.