Razie în Snagov: Avertismente pentru proprietarii care nu și-au sterilizat și microcipat câinii (FOTO)

Raluca Alexe 26 februarie 0 comentarii
Echipele Protecției Animalelor Ilfov emit avertismente proprietarilor de câini din Snagov sursa foto. colaj, Facebook - Protecția Animalelor CJ Ilfov

Protecția Animalelor Ilfov a efectuat mai multe razii în Snagov și a emis avertismente pentru proprietarii car enu și-au sterilizat și microcipat câinii din gospodărie. Autoritățile subliniază că prevenția este cheia unei societăți responsabile.

Avertismente pentru proprietarii care nu și-au sterilizat și microcipat câinii

Potrivit unei postări de pe pagina de Facebook a Protecției Animalelor CJ Ilfov, echipele instituției au efectuat mai multe razii în Snagov pentru a verifica proprietarii de câini dacă au animalele sterilizate și microcipate, conform legii. Mai mult, le-au reamintit locuitorilor că, dacă nu au apucat să facă aceste proceduri, în următoarea lună le pot face în mod gratuit.

„Verificăm proprietarii de câinii dacă au câinii castrați și microcipați. Nu sunt? Le dăm avertismente valabile 30 de zile. În aceste 30 de zile, pot veni la noi să castreze și să microcipeze gratuit. După fiecare control urmează campanii gratuite de sterilizări și microcipări. Mulțumim pentru sprijin, Poliția Locală și Primăria Snagov! Asta e calea. Da, da – prevenție și sterilizare.

Noi nu vrem animale singure pe străzi. Iar problema pleacă de la noi din curți. Nu suntem suficienți pentru un județ întreg, avem multe proiecte și campanii, dar raziile sunt prioritare. O să ne vedeți des pe străzi. Profitați de campaniile noastre gratuite. Împreună construim o comunitate sigură și civilizată. Și, mai ales, empatică”, se arată în postarea de pe internet.

sursa foto. colaj, Facebook - Protecția Animalelor CJ Ilfov

