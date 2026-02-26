„Sterilizăm gratuit 300 de pisici”. Protecția Animalelor Ilfov începe primăvara cu o campanie mai mult decât necesară

Protecția Animalelor CJ Ilfov a anunțat că, în luna martie, sterilizează gratuit 300 de pisici ale locuitorilor din județ. Timp de trei zile, posesorii de feline pot veni pentru a-și steriliza pisica, evitând astfel înmulțirea necontrolată dar, desigur, și amenzile.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Protecția Animalelor Ilfov începe primăvara cu o campanie de sterilizare

Potrivit unei postări a autorităților pe pagina de Facebook, sterilizările vor avea loc în Domnești și Snagov, pe bază de programare.

„Sterilizăm GRATUIT 300 de pisici. Pentru că nu vrem, primăvara asta, să plouă cu saci de pui de pisică, ci cu responsabilitate și prevenție. Acest parteneriat de BINE îl realizăm cu sprijin. Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz – SUST și Utzinger Susy ne ajută din nou să punem un pansament României.

Să ne mai vindecăm de suferință. Pisicile nimănui suferă enorm. Și ele tot din pisici cu proprietari provin. Aceste zile de campanie sunt pentru pisici cu și fără proprietar. Fiți buni, conștientizați problema și haideți să facem o diferență reală!”, se arată pe rețeaua de socializare.

Citește și: