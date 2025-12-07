Primăria Municipiului Suceava a făcut un pas important pentru protecția animalelor comunitare, instalând primele 10 căsuțe dedicate pisicilor fără stăpân care trăiesc printre blocurile orașului. Inițiativa vine în sprijinul felinelor care, mai ales în sezonul rece, au nevoie de adăpost sigur pentru a face față temperaturilor scăzute.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Adăposturi noi pentru pisicile comunitare din Suceava

Potrivit reprezentanților municipalității, noile adăposturi sunt construite din materiale rezistente și sunt concepute astfel încât să le ofere pisicilor confort termic și protecție față de vremea nefavorabilă. Căsuțele au fost amplasate în grădinile blocurilor, în locuri accesibile iubitorilor de animale, care se ocupă deja de hrănirea și îngrijirea comunitarilor.

În imaginile publicate de Primărie se pot observa și vechile adăposturi improvizate, realizate în ultimii ani cu multă bunăvoință de locatari și voluntari. Autoritățile le-au mulțumit acestora pentru implicare, subliniind că proiectul actual este gândit tocmai pentru a-i sprijini pe cei care au avut grijă, până acum, de animalele fără stăpân.

Municipalitatea a precizat că intenționează să extindă programul și în alte zone ale orașului, astfel încât cât mai multe pisici comunitare să beneficieze de adăposturi sigure și condiții mai bune de trai. Inițiativa este apreciată de iubitorii de animale și reprezintă un pas important în direcția gestionării responsabile și umane a populației de animale comunitare.