Adopția unui animal de companie este o experiență minunată, dar necesită răbdare și înțelegere. Adesea, animalele adoptate au nevoie de timp să se acomodeze, să învețe rutina casei și să se simtă cu adevărat acasă.

Leanne Bloom, director de operațiuni și trezorier la adăpostul Second Chance, explică „regula de aur” pentru noii stăpâni: oferă animalului trei zile pentru a se relaxa, trei săptămâni pentru a învăța rutina și trei luni pentru a se simți cu adevărat acasă.

Primele zile: depășirea stresului

În primele trei zile, animalele adoptate se pot simți copleșite. Proprietarii trebuie să fie pregătiți pentru anxietate sau mici accidente în casă. Bloom subliniază: „Nu fac rău intenționat, se adaptează.”

Primele săptămâni: descoperirea personalității

După aproximativ trei săptămâni, stăpânii pot observa mai clar personalitatea animalului. Este posibil să apară și provocări. „Animalele testează limitele și învață regulile casei,” explică Bloom, potrivit The Alpena News.

Primele luni: construirea încrederii

După trei luni, animalele adoptate încep să dezvolte încredere și atașament față de stăpâni. „Legătura se adâncește, antrenamentele dau rezultate, iar adevărata lor personalitate strălucește,” spune Bloom.

Ea adaugă că multe returnări de animale au loc în primele săptămâni, dar nu pentru că animalul nu este minunat. Ajustarea necesită timp, iar conectarea deplină poate dura chiar mai mult de trei luni. „Sunt o provocare,” spune Bloom.

Sfaturi pentru stăpânii de animale adoptate

Bloom recomandă să înțelegi că legătura dintre om și animal nu se formează instantaneu. Totuși, momentul în care se creează conexiunea este extrem de recompensator.

Cei interesați de adopție trebuie să fie flexibili și să se adapteze nevoilor noului membru al familiei. „Fii pregătit să acorzi timp și răbdare. Niciun câine sau pisică nu este perfect,” adaugă ea.

În cazul pisicilor, noii stăpâni pot observa că acestea se ascund la început. Adăpostul Second Chance oferă suport continuu și contacte pentru personalul adăpostului, indiferent dacă întrebările apar la o săptămână sau la cinci ani după adopție.

Beneficiile adopției din adăpost

Adoptarea unui animal din adăpost este o opțiune accesibilă pentru a aduce un prieten cu blană în familie. Majoritatea adăposturilor sterilizează sau castrează animalele și administrează vaccinurile necesare înainte de adopție.

Bloom subliniază că adoptarea animalelor adulte reduce responsabilitatea creșterii și antrenării puilor. În plus, spre deosebire de animalele achiziționate de la crescători, adoptatorii beneficiază de un suport constant din partea adăpostului.