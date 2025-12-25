Decizia de a adopta un suflet este una pe termen lung, cu siguranță. Adăposturile sunt pline de câini și de pisici a căror soartă a fost nedreaptă. Poveștile sunt cu miile și sunt dintre cele mai impresionante. Uneori, revoltătoare. Și ne pot determina să vrem să luăm atitudine. Să facem diferența, să dăm o șansă la viață unei necuvântătoare chinuite. Să-i modificăm destinul. Și trebuie să fim pregătiți pentru o schimbare.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Adopția înseamnă responsabilitate

Primirea unui blănos în propria casă este o decizie majoră. Ea vine cu consecințe. Pe de-o parte, conștientizarea că viețile tuturor se vor schimba. Atât cea animalului, cât și a familiei în care intră, a tuturor membrilor ei. Patrupedul vine cu nevoi, dar și cu multe beneficii. Iar oamenii trebuie sa ofere, dar și să primească. Să ofere dragoste, mângâieri, vorbe bune, mâncare și un cămin călduros. Și să primească la schimb ceva unic și imposibil de cumpărat – iubirea. Totuși, este important ca decizia să fie una conștientă și nu de moment.

„În decembrie, animalele sunt luate din impuls, din emoție, din dorința de a face un gest frumos. Sunt ambalate în intenții bune și promisiuni rostite ușor. Problema nu este acel moment. Problema este ce urmează după ce bradul dispare, rutina revine și responsabilitatea rămâne singură în casă. Un animal nu intră într-o viață pentru o zi. Intră pentru ani,” a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Laura Fincu, fondatoarea Asociației Sache.

Dragostea necondiționată, garantată

Principalul beneficiu al adopției și cel mai important este, fără îndoială, iubirea pe care animalul o oferă, necondiționat. În momentul în care și-a găsit omul, pentru el, acesta devine centrul universului lui. Trăiește și respiră prin el. Îi urmărește fiecare mișcare și se simte răsplătit la fiecare mângâiere ori privire, cu fiecare vorbă bună. Prețuiește fiece clipă petrecută împreună și are o singură dorință – să-și vadă omul mulțumit. Atunci se simte cu adevărat împlinit.

Abandonul, consecința adopțiilor din impuls

Din păcate, impulsul de a dărui, atât celor din jur cât și propriei persoane un animal de companie, fără o decizie cântărită corect, duce la adevărate drame. De aceea, specialiștii insistă că alegerea de a mări familia cu un necuvântător să fie luată în deplină cunoștință de cauză și cu foarte mult discernământ.

„Vedem acest traseu în fiecare an. Animale care au început ca un cadou ajung să fie o problemă. Nu pentru că nu ar fi fost iubite, ci pentru că nu au fost asumate. Adopția responsabilă nu înseamnă să spui „da” când e frumos. Înseamnă să poți rămâne când devine greu. Să te gândești la ce urmează după sărbători, după entuziasm, după primele dificultăți,” a mai spus Laura Fincu.