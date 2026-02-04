Afacerea „Pisica” din Slatina care ridică semne de întrebare: Căsuțe pentru feline de 200 de lei, achiziționate cu peste 4.200 de lei (FOTO)

Afacerea „Pisica” din Slatina, gestionată de persoane din anturajul primarului Mario De Mezzo, ridică semne de întrebare cu privire la costurile de achiziție și implementare a adăposturilor pentru felinele din județ.

Afacerea „Pisica” din Slatina care ridică semne de întrebare

Firma ce aparține de primăria Slatina, Dezvoltare Urbană Slatina, a făcut o achiziție cel puțin ciudată, după cum arată reporter24.ro. Potrivit investigației, deși Primăria a anunțat montarea a 10 adăposturi pentru pisici pe raza județului Slatina, nu a notat și prețul de achiziție al unei astfel de căsuțe.

Potrivit datelor disponibile pe platforma SICAP, un singur adăpost felin a costat 4.250 de lei, Primăria cumpărând un prim lot de zece bucăți pe 28 ianuarie. La începutul acestei săptămâni, s-a mai cumpărat un lot de zece, ceea ce duce la un cost total de 8.500 de lei.

La o simplă căutare pe internet, diversele modele de căsuțe pentru pisici, începând de la cele confecționate din materiale mai puțin rezistente și până la cele mai calitative, prețurile variază între 200 și 500 de lei.

Firma ce urmează să livreze căsuțele este Miracons Proiect SRL, aceeași societate care a furnizat sau reabilitat locurile de joacă pentru copii din județ și mobilierul urban sub noua administrație. Compania, sub conducerea Elenei Luminița Brînaru, lucrează aproape exclusiv cu Dezvoltare Urbană Slatina. Doar în ultimul an cele două au încheiat 49 de contracte cu o valoare totală de aproape 3 milioane de lei.

Căsuțele cumpărate la suprapreț, lăudate de primar

În contextul achiziției la prețuri exorbitante, primarul Mario De Mezzo a făcut o postare prin care își laudă reușita, dar și vădita dragoste față de animale.

„Azi am amplasat primele 10 căsuţe pentru pisici în Municipiul Slatina. Avem grijă de pisicile din oraş, dar în condiţii de oraş municipiu reşedinţă de judeţ, de an 2026, nu în construcţii improvizate care fac Slatina să pară o comunitate rurală de secol 19. Vom amplasa astfel de căsuţe în funcţie de cereri în Slatina.

Aceste căsuţe vin, însă, cu responsabilitatea iubitorilor de animale de a îngriji cum se cuvine (inclusiv sterilizare) pisicile pe care le hrănesc. Împărţim responsabilitatea pentru un rezultat aşa cum îl vrem toţi: un oraş european în care trăim în armonie şi respect reciproc”, a spus De Mezzo, într-o postare pe Facebook.

De menționat este faptul că, deși Primăria a făcut această achiziție masivă, căsuțele pentru pisici pot fi amplasate pe spațiul public doar dacă persoane care hrănesc și îngrijesc felinele străzii fac solicitare la autoritățile locale. Mai mult, în Slatina legea este clară: hrănirea animalelor fără stăpân se sancționează cu amendă, astfel că orice gest de grijă față de câinii și pisicile comunitare trebuie făcut cu aprobarea administrației.

