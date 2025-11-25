Din cauza întreruperii finanțării guvernamentale recente, aceasta fiind și cea mai îndelungată din istoria SUA (1 octombrie – 12 noiembrie), întârzierile înregistrate în acordarea plăților prin programul federal SNAP pentru persoane nevoiașe încă pun presiune pe sistem. Puțini știu că nu doar pe familiile vulnerabile au de suferit, ci și pe animalele lor de companie. Deși pentru mulți americani cu venituri reduse, animalele sunt un sprijin emoțional, costurile sunt tot mai greu de acoperit, potrivit AP News.

De exemplu, Sarah Lungwitz, o angajată de 46 de ani a unui magazin de piese auto din Illinois, a spus că în ultimele săptămâni a trăit cu teama că va fi nevoită să-și dea pisica și cei doi câini. Un ONG local, Care for Pets, a reușit să intervină rapid, oferindu-i un card pentru cumpărături.

„Nu câștig suficient nici pentru facturi, darămite pentru hrană”, mărturisește femeia.

Deși regulile SNAP interzic folosirea fondurilor pentru hrană de animale, ajutorul alocă familiilor un buget mai mare pentru cheltuieli de bază, permițându-le să cumpere și hrană pentru animale. Multe persoane ajung, însă, să își împartă propria hrană cu animalele lor.

Nivel record de solicitări de sprijin

Organizațiile de protecție a animalelor raportează deja o creștere a numărului de familii care cer ajutor și pentru necuvântătoare. În Tennessee, adăpostul New Leash on Life a avut, în octombrie, 125 de familii în programul de distribuție a hranei pentru animale, cifră cu mult peste media lunară obișnuită. Mai departe, în New Orleans, organizația Zeus’ Rescues a dublat cantitatea de hrană distribuită, ceea ce a dus la cel mai mare nivel de cerere din ultimii 20 de ani.

Unele persoane au ajuns chiar să abandoneze animale în fața adăposturilor.

De altfel, în multe state, băncile de alimente au introdus și hrană pentru animale pe listele lor.

„Știm că mulți își hrănesc animalele înainte de a mânca ei”, spune Kim Buckman, reprezentantă a unei astfel de unități.