Familiile din Statele Unite care se confruntă cu dificultăți financiare primesc un sprijin important din partea Humane World for Animals, organizație care a anunțat alocarea a 100.000 de dolari în granturi dedicate depozitelor de hrană pentru animale. Inițiativa vine într-un moment critic, în care milioane de americani se luptă să acopere cheltuielile de bază, iar animalele lor suferă odată cu ei.

Tot mai mulți americani nu își permit îngrijirea animalelor

Criza socio-economică din SUA, amplificată în ultima perioadă de blocajul temporar al guvernului și de întreruperile plăților SNAP, a accentuat dificultățile familiilor cu animale. Potrivit Humane World for Animals, aproximativ 20 de milioane de animale de companie trăiesc în gospodării aflate sub pragul sărăciei, iar multe altele se regăsesc în familii cu resurse minime.

Multe persoane sunt nevoite să aleagă între hrana proprie și hrana animalelor, iar uneori chiar să își cedeze companionii din lipsă de bani pentru tratamente veterinare — o situație dureroasă pe care organizația a dorit să o evidențieze încă de la începutul anului.

100.000 de dolari pentru depozitele de hrană din întreaga țară

Granturile nou anunțate sunt direcționate către organizații locale care colaborează cu programul Pets for Life, o inițiativă ce sprijină comunitățile cu acces limitat la servicii veterinare și resurse pentru îngrijirea animalelor.

Printre beneficiarii finanțării se numără:

Humane Society of Greater Dayton (Ohio)

Massachusetts SPCA (Boston)

Companion Animal Medical Project (Oregon)

Arizona Pet Project (Phoenix)

Anti-Cruelty Society (Chicago)

Kentucky Humane Society

Pet Community Center (Nashville)

Houston Humane Society (Texas)

Animal Welfare League (Virginia)

Kansas City Pet Project (Missouri)

Aceste granturi vin în completarea sprijinului oferit pe parcursul întregului an. Doar în 2025, organizația a distribuit peste 27 de milioane de dolari în hrană și produse pentru animale, ajutând comunități din 43 de state și Puerto Rico.

Nevoia de schimbări sistemice

Reprezentanții Humane World for Animals subliniază că ajutorul financiar este vital, dar insuficient fără modificări legislative care să protejeze familiile cu animale. Pentru 2026, organizația pregătește campanii la nivel de stat care vizează locuințe care acceptă animale și acces la servicii veterinare la prețuri accesibile.

La nivel federal, Humane World Action Fund susține BARK Act, un proiect de lege menit să faciliteze donațiile de hrană și produse pentru animale din partea companiilor și retailerilor, reducând risipa și sprijinind familiile cu venituri mici.

Pets for Life – un program care salvează familii

Programul Pets for Life acționează direct în comunitățile afectate, oferind gratuit îngrijire veterinară, hrană, produse de bază și consiliere pentru proprietarii de animale. Echipele merg din ușă în ușă pentru a identifica nevoile reale și pentru a ajuta familiile să își păstreze animalele în siguranță și în sănătate.

Amanda Arrington, vicepreședinte al departamentului Access to Care, atrage atenția că prețurile pentru îngrijirea veterinară și hrana pentru animale au crescut mai repede decât inflația, în timp ce multe familii sunt deja împovărate de costurile locuințelor și alimentelor.

„Oamenii renunță la hrana lor pentru a-și hrăni animalele. Nimeni nu ar trebui să fie pus în situația imposibilă de a alege între propriul bine și binele companionului lor”, a declarat Arrington.

Adopțiile scad, abandonul crește

Pe fondul problemelor economice, adăposturile din SUA raportează o scădere a adopțiilor și o creștere a situațiilor în care familiile sunt nevoite să își cedeze animalele.

„Cea mai bună soluție este să prevenim separarea familiilor de animalele lor, asigurând accesul la hrană și îngrijire chiar și în cele mai grele perioade”, explică Lindsay Hamrick, director de outreach pentru adăposturi.

Campania „More Than a Pet” – un apel la solidaritate

Pentru a combate această criză, Humane World for Animals a lansat campania More Than a Pet, menită să crească nivelul de conștientizare și să atragă sprijin atât din partea publicului, cât și a companiilor.

Un sondaj Harris arată că 75% dintre americani cred că situația financiară a unei familii nu ar trebui să fie un obstacol în adoptarea unui animal, iar majoritatea este de acord că nimeni nu ar trebui obligat să își abandoneze companionul din motive economice.