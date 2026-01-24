Amazon a extins oferta de produse pentru animale prin noua aplicație mobilă Bazaar, promițând prețuri ultra-reduse pentru accesorii și echipamente pentru animalele de companie. Aplicația, disponibilă deja în 14 piețe internaționale, va continua să se extindă în următoarele luni, aducând mai multe produse pentru iubitorii de animale din întreaga lume.

Ce este Amazon Bazaar

Lansată în noiembrie 2025, Amazon Bazaar este o aplicație de shopping independentă care oferă produse cu prețuri de 10$ (€9,30) sau mai mici. Până acum, aplicația este disponibilă în țări precum:

Hong Kong

Filipine

Taiwan

Kuweit

Qatar

Bahrain

Oman

Peru

Ecuador

Argentina

Costa Rica

Republica Dominicană

Jamaica

Nigeria

Anul acesta, Amazon plănuiește să aducă Amazon Bazaar și în alte piețe internaționale. Lansarea urmează succesului platformei Haul, introdusă în 2024, care oferă, de asemenea, produse la prețuri extrem de mici.

Produse pentru animale disponibile

Prin aplicația Amazon Bazaar, proprietarii de animale pot comanda online o gamă variată de produse:

Boluri pentru hrană și apă

Haine pentru animale

Foarfece și tăietoare pentru unghii

Lese și hamuri

Produse pentru dresaj

Covorașe de hrănire

Clopoței și jucării

Echipamente de îngrijire și grooming

Momentan, hrană și gustări pentru animale nu sunt încă disponibile, însă Freddy Choliere, Corporate Communications Manager APAC la Amazon, a declarat pentru GlobalPETS că platforma va continua să-și extindă oferta de produse în funcție de feedback-ul clienților.

Funcționalități și experiența de cumpărare

Aplicația Amazon Bazaar suportă șase limbi: engleză, spaniolă, franceză, portugheză, germană și chineză tradițională, oferind, de asemenea, posibilitatea de a plăti în moneda locală. În afară de produsele pentru animale, aplicația include și categorii de modă, casă și lifestyle.

Potrivit companiei, numele diferite, Haul și Bazaar, au fost alese pentru a se potrivi mai bine preferințelor lingvistice și culturale ale clienților din diferite țări, dar ambele aplicații oferă aceeași experiență de cumpărături la prețuri ultra-reduse.

Amazon, destinația preferată a iubitorilor de shopping online

Conform raportului State of the Consumer 2025 realizat de McKinsey & Company:

Peste 90% dintre consumatori din China și SUA au cumpărat online între aprilie și mai 2025

Aproximativ 80% au făcut același lucru în Germania și Marea Britanie

Mai mult de o treime dintre consumatori au identificat Amazon sau Taobao drept destinația principală de cumpărături

Un alt sondaj realizat de platforma Omnisend pe 4.000 de respondenți din SUA, UK, Canada și Australia a arătat că aproape 9 din 10 consumatori din primele trei țări au încredere în compania americană, cifra scăzând la 6 din 10 în Australia.

Performanța financiară a Amazon

În ultimul raport financiar, Amazon a raportat o creștere de 10% a vânzărilor online, atingând 67,4 miliarde de dolari. Această creștere reflectă succesul strategiilor companiei de a atrage consumatorii prin prețuri accesibile și experiențe de cumpărături ușoare, inclusiv pentru produsele destinate animalelor de companie.