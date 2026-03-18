Amendă record pentru un bărbat din Călărași care și-a abandonat câinele pe câmp. Martorii au sesizat cazul (VIDEO)

Raluca Alexe 18 martie 0 comentarii
Câine care stă pe pământ sursa foto: Facebook / Protecția Animalelor CJ Ilfov

Un bărbat din Călărași a primit o amendă maximă, după ce și-a abandonat câinele pe câmp. Localnicii au observat totul și au anunțat autoritățile care au aplicat sancțiunea record.

Amendă record pentru un bărbat din Călărași care și-a abandonat câinele

Individul din județul Călărași a fost sancționat cu 12.000 de lei după ce și-a abandonat câinele pe raza localității Brănești, din județul Ilfov. Cazul a fost soluționat de polițiștii din cadrul IPJ Ilfov, în urma unei sesizări transmise de Protecția Animalelor CJ Ilfov.

Incidentul a avut loc la finalul lunii ianuarie și a fost surprins de două femei, care au asistat la momentul în care animalul a fost abandonat. Informațiile au fost transmise autorităților, iar cazul a ajuns rapid în atenția Biroului pentru Protecția Animalelor.

În urma verificărilor, polițiștii au reușit să identifice persoana în cauză, aceasta fiind chemată la sediul poliției pentru audieri. Ulterior, aceasta a fost sancționată cu suma maximă prevăzută de lege pentru abandonul unui animal.

Reprezentanții Protecției Animalelor Ilfov au subliniat importanța implicării cetățenilor în astfel de situații, precizând că dovezile precum filmările, numerele de înmatriculare sau detaliile legate de loc și oră pot face diferența în soluționarea cazurilor. De asemenea, autoritățile fac apel la populație să sesizeze imediat orice act de cruzime, abandon sau neglijență față de animale

  Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

sursa foto: Facebook / Protecția Animalelor CJ Ilfov

By Raluca Alexe

Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

