Un bărbat din Călărași a primit o amendă maximă, după ce și-a abandonat câinele pe câmp. Localnicii au observat totul și au anunțat autoritățile care au aplicat sancțiunea record.

Amendă record pentru un bărbat din Călărași care și-a abandonat câinele

Individul din județul Călărași a fost sancționat cu 12.000 de lei după ce și-a abandonat câinele pe raza localității Brănești, din județul Ilfov. Cazul a fost soluționat de polițiștii din cadrul IPJ Ilfov, în urma unei sesizări transmise de Protecția Animalelor CJ Ilfov.

Incidentul a avut loc la finalul lunii ianuarie și a fost surprins de două femei, care au asistat la momentul în care animalul a fost abandonat. Informațiile au fost transmise autorităților, iar cazul a ajuns rapid în atenția Biroului pentru Protecția Animalelor.

În urma verificărilor, polițiștii au reușit să identifice persoana în cauză, aceasta fiind chemată la sediul poliției pentru audieri. Ulterior, aceasta a fost sancționată cu suma maximă prevăzută de lege pentru abandonul unui animal.

Reprezentanții Protecției Animalelor Ilfov au subliniat importanța implicării cetățenilor în astfel de situații, precizând că dovezile precum filmările, numerele de înmatriculare sau detaliile legate de loc și oră pot face diferența în soluționarea cazurilor. De asemenea, autoritățile fac apel la populație să sesizeze imediat orice act de cruzime, abandon sau neglijență față de animale

