Observi că patrupedul tău devine brusc iritat, anxios sau chiar agresiv? Nu întotdeauna vina e la dresaj. Cercetările arată că sănătatea intestinului joacă un rol surprinzător în starea de spirit și comportamentul animalelor.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Intestinul și creierul: o legătură surprinzătoare

Intestinul și creierul comunică prin axul intestin-creier. Aproape 90% din serotonină, neurotransmițătorul care reglează starea de spirit, se produce în intestin. Dezechilibrele digestive pot duce la stres crescut, iritabilitate și control emoțional redus.

Semne că problema e digestivă, nu doar comportamentală

Fii atent la aceste indicii:

neliniște sau agitație inexplicabilă

iritabilitate sau sensibilitate la zgomote

modificări ale apetitului sau ale scaunului

lingerea excesivă a labei sau a altor suprafețe

Dacă problemele apar după schimbări alimentare, antibiotice sau afecțiuni cronice, intestinul ar putea fi cauza.

Cum să ajuți intestinul animalului tău

Dieta contează: menține un regim constant și de calitate.

Probiotice: recomandate de medicul veterinar pentru refacerea florei intestinale.

Rutina zilnică: mese regulate, plimbări previzibile și somn adecvat – reduc stresul și ajută digestia.

Un intestin sănătos înseamnă animale mai calme, mai adaptabile și mai puțin reactive. Îngrijirea digestivă nu înlocuiește dresajul, dar sprijină bunăstarea emoțională pe termen lung.

Sursa: The Indian Express