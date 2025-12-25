Mai multe saloane de înfrumusețare din Brăila au afișat anunțuri la intrare prin care interzic accesul cu animale de companie, stârnind reacții în rândul iubitorilor de animale. Mesajele, precum „Intrarea animalelor este strict interzisă”, sugerează că animalele nu pot fi aduse în interiorul salonului sub nicio formă.

Imaginea, surprinsă de noi, arată două anunțuri: unul prin care patronul își rezervă dreptul de a selecta clienții și un al doilea care interzice explicit accesul animalelor în incintă.

Reacția patronului: „Nu e alegerea mea, ci obligația impusă de Sanepid”

Contactat de redacția petscats.ro, patronul unui salon susține că decizia nu ține de o atitudine ostilă față de animale, ci de respectarea normelor sanitare.

„Nu am nimic cu animalele, le iubesc, însa nu pot risca o amendă. Dar nu le pot permite accesul în salon pentru că așa ne cer regulile de la Sanepid/DSP. Am avut controale și ni s-a spus clar că animalele nu au voie în spațiile de prestări servicii, din motive de igienă. Dacă nu respectăm, riscăm amenzi sau chiar închiderea activității”, a declarat patronul pentru petscats.ro.

Acesta spune că, atunci când este vorba despre un animal educat, calm, ținut în brațe sau care nu intră în contact cu spațiul de lucru, poate face o excepție, atât timp cât nu sunt încălcate regulile de igienă.

„Dacă animalul este educat, nu latră, nu se plimbă prin salon și stă în brațele stăpânului, nu văd o problemă. Am avut cazuri în care o pisică a stat liniștită în brațele proprietarului pe toată durata tunsului. Important este să nu afecteze igiena și să nu deranjeze ceilalți clienți”, a explicat patronul.

Într-una dintre imaginile realizate de redacție, se poate observa chiar o astfel de situație: o pisică stă calm în brațele stăpânului, în timp ce acesta este tuns, fără a intra în contact cu suprafețele sau echipamentele salonului.

Ce spune legislația din România

Potrivit normelor sanitare în vigoare, animalele de companie nu au acces în majoritatea spațiilor publice închise destinate prestării de servicii, inclusiv saloane de coafură, cosmetică sau alte activități unde se impun reguli stricte de igienă.

Reglementările DSP și normele sanitar-veterinare prevăd că:

• prezența animalelor poate reprezenta un risc igienico-sanitar (păr, alergeni, paraziți);

• operatorii economici sunt obligați să respecte condițiile impuse la autorizare și controale;

• excepția majoră o reprezintă câinii ghizi sau câinii de asistență, care au acces permis prin lege în toate spațiile publice, conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Astfel, din punct de vedere legal, patronul unui salon nu încalcă legea atunci când interzice accesul animalelor de companie, atâta timp cât permite accesul câinilor de asistență.

O problemă de empatie și adaptare urbană

Tot mai multe cafenele, restaurante sau magazine din Europa devin pet-friendly, însă în România lucrurile rămân neclare și, adesea, restrictive. Lipsa unor reguli unitare și a unor spații clar dedicate animalelor face ca astfel de situații să genereze frustrări de ambele părți.

Pentru iubitorii de animale, afișe ca acesta pot părea discriminatorii sau lipsite de empatie. Pentru proprietarii de afaceri, însă, ele sunt adesea o formă de protecție legală.

Nu toate animalele sunt un risc, iar diferența o face educația, comportamentul și responsabilitatea stăpânului. Deși legislația actuală impune limite clare pentru operatorii economici, realitatea arată că există și exemple de flexibilitate și bun-simț, acolo unde animalele sunt calme și bine îngrijite. Până când România va avea reguli mai clare privind accesul animalelor de companie în spațiile publice, dialogul, respectul și responsabilitatea rămân cheia unei conviețuiri civilizate între oameni și animalele lor.