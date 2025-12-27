Umanizarea animalelor de companie a devenit un fenomen atât de răspândit, încât pare aproape de la sine înțeles. În prezent, pentru mulți dintre noi, câinii și pisicile nu mai sunt simple animale, ci adevărați membri ai familiei. De aceea, atunci când apar sondaje în care mai puțin de 100% dintre proprietari spun că își consideră animalele parte din familie, reacția firească este una de mirare: cine sunt acei oameni care încă văd animalele doar într-un rol utilitar?

Deși această perspectivă poate părea subiectivă, iată că știința începe să confirme ceea ce iubitorii de animale simt de mult timp. Un studiu recent realizat de cercetători de la Universitatea din Vilnius, Lituania, arată că factorii sociali au un impact mult mai mare asupra relației om–animal decât venitul, nivelul de educație sau zona geografică, notează Pet Food Industry.

Animalele de companie, percepute drept „copiii” familiei

Studiul a inclus 571 de proprietari de animale de companie din Lituania, majoritatea deținători de câini. Deși rezultatele nu pot fi considerate universal valabile, concluziile sunt surprinzător de familiare pentru proprietarii de animale din multe alte țări.

Un procent impresionant, 66,7% dintre respondenți, a declarat că își consideră animalele de companie drept copiii lor. Potrivit Evandželinei Petukienė, profesor asociat și unul dintre autorii studiului, tendințe similare au fost observate și la nivel internațional.

Alte concluzii relevante ale cercetării includ:

Peste 90% dintre respondenți sunt de acord că animalele lor sunt membri adevărați ai familiei și că există o legătură emoțională puternică.

Majoritatea proprietarilor spun că nu fac economii atunci când vine vorba de hrana pentru animale și aleg cele mai bune opțiuni disponibile.

43% dintre participanți afirmă că acordă mai multă atenție sănătății animalului lor decât propriei sănătăți.

Femeile tind să umanizeze animalele de companie mai mult decât bărbații , formând legături emoționale mai profunde, sărbătorind zilele de naștere ale animalelor, oferindu-le cadouri și achiziționând produse dedicate acestora.

Persoanele care locuiesc singure sunt mai predispuse să dezvolte o relație emoțională intensă cu animalele lor.

Tinerii cu vârste între 19 și 25 de ani sunt cei mai înclinați să atribuie trăsături umane animalelor, să le considere membri ai familiei și să le numească „copiii” lor. Acest comportament ar putea fi legat de tendința tot mai prezentă a generațiilor tinere de a alege un stil de viață fără copii.

Contează mai mult contextul social decât banii sau educația

Un aspect interesant al studiului este faptul că venitul, nivelul de educație sau mediul de proveniență nu influențează la fel de mult relația om–animal precum factorii sociali și emoționali. Practic, nevoia de conexiune, companie și afecțiune joacă un rol esențial în modul în care ne raportăm la animalele de companie.

Deși unele rezultate i-au surprins pe cercetători, ele confirmă tendințele observate deja în Statele Unite, Europa de Vest și alte regiuni dezvoltate. Pe măsură ce numărul proprietarilor de animale crește și în alte zone ale lumii, este foarte probabil ca acest nivel profund de umanizare a animalelor de companie să devină o normă globală.

Mai mult decât animale, o sursă de bucurie și confort

La final, indiferent de studii sau statistici, realitatea este una simplă și profund umană: oricine are norocul să împartă viața cu un animal de companie știe câtă bucurie, liniște și confort poate aduce acesta. Fie că vorbim despre câini, pisici, păsări sau alte animale, legătura creată depășește de mult ideea de „proprietar” și se transformă într-o relație autentică de familie.