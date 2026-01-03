Animalele de companie nu mai sunt de mult doar paznici ai gospodăriei sau ajutoare la vânătoare. Un studiu recent realizat în Lituania arată că, pentru foarte mulți oameni, câinii și pisicile au devenit adevărați membri ai familiei – uneori chiar „copiii” acesteia.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Animalele de companie, parte din familie pentru majoritatea stăpânilor

Cercetarea a fost realizată de specialiști ai Academiei Šiauliai din cadrul Universității din Vilnius și a analizat modul în care proprietarii de animale din Lituania se raportează la companionii lor necuvântători. Studiul a inclus 571 de respondenți, majoritatea fiind posesori de câini, notează Pet Food Industry.

Rezultatele sunt clare: peste 90% dintre participanți au fost de acord cu afirmații precum „câinele sau pisica mea este un membru adevărat al familiei” sau „am o legătură emoțională foarte puternică cu animalul meu”. Mai mult decât atât, 66,7% dintre stăpâni au recunoscut că își numesc animalul de companie „copilul” lor.

„În trecut, animalele aveau roluri legate de protecție, vânătoare sau statut social. Astăzi însă, ele ajung foarte des să îndeplinească rolul unui copil în familie”, explică profesoara asociată Evandželina Petukienė, una dintre autoarele studiului.

Hrană premium, aniversări și cheltuieli fără limite

Umanizarea animalelor de companie se reflectă și în obiceiurile zilnice ale stăpânilor. Majoritatea participanților au declarat că nimeni nu poate avea grijă de animalul lor mai bine decât ei și că nu fac economii atunci când vine vorba de hrană, alegând produse de cea mai bună calitate.

Printre alte concluzii interesante ale studiului se numără:

64% dintre respondenți consideră că un animal de companie ar trebui înmormântat aproape la fel ca un membru apropiat al familiei;

43% spun că acordă mai multă atenție sănătății animalului decât propriei sănătăți;

40% sărbătoresc întotdeauna ziua de naștere a animalului și îi oferă cadouri la ocazii speciale.

Aceste practici arată cât de profundă a devenit legătura emoțională dintre oameni și animalele lor.

Tinerii și persoanele singure umanizează cel mai mult animalele

Un aspect interesant al cercetării este faptul că nivelul de umanizare a animalelor nu depinde de educație, venit sau mediul de rezidență. În schimb, diferențele apar în funcție de vârstă, gen și situația familială.

Femeile tind să dezvolte legături emoționale mai puternice cu animalele decât bărbații și sunt mai predispuse să le sărbătorească zilele de naștere, să le ofere cadouri și să își dorească obiecte personalizate legate de acestea.

De asemenea, persoanele care locuiesc singure umanizează animalele într-o măsură ușor mai mare. Cei mai predispuși să atribuie trăsături umane animalelor sunt tinerii cu vârste între 19 și 25 de ani.

„Mă așteptam ca persoanele mai în vârstă să umanizeze animalele mai mult, însă rezultatele au arătat exact opusul. Acest lucru ar putea fi legat de trendul tot mai accentuat de a nu avea copii în rândul generațiilor tinere”, mai spune Petukienė.

Studiul a fost realizat de Asta Mačiunskienė, studentă la master, analiza datelor fiind efectuată de lectorul Sigitas Balčiūnas, sub coordonarea profesoarei Evandželina Petukienė.