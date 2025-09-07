Animale de companie antrenate să fie soldați de pază. Câinii sunt tot mai căutați de bogații lumii să-i apere de bandele de hoți

În ultimii ani, spargerile din locuințele sportivilor profesioniști au devenit un fenomen alarmant. Casele acestora, pline de bunuri de lux, sunt ținte pentru grupările criminale organizate. Fotbaliști de top din Premier League, precum Jack Grealish sau Alexander Isak, au trecut prin astfel de experiențe traumatizante. De asemenea, căpitanul echipei de cricket a Angliei, Ben Stokes, a fost victima unei spargeri în timp ce se afla în Pakistan, jucând pentru echipa sa.

Problema nu este limitată la Europa. În Statele Unite, atacurile asupra caselor sportivilor au devenit la fel de frecvente. Fundașul Richard Sherman din NFL, vedetele Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes și Travis Kelce, dar și starul NBA, Bobby Portis, au fost victime ale unor grupări infracționale. Doar la Portis, prejudiciul s-a ridicat la aproximativ 1,5 milioane de dolari, transmite The Independent.

Soluția: câini antrenați special pentru protecție

În astfel de cazuri, câinii de protecție au devenit o alternativă tot mai căutată de sportivi și persoane cu avere considerabilă. Companii precum K9 Protector, din sud-vestul Angliei, oferă câini antrenați riguros, capabili să răspundă rapid în situații de amenințare.

Un exemplu este Lobo, un tânăr ciobănesc german, descris de coproprietarul Alaster Bly drept „un animal de companie cu un set de instrucțiuni”. Patrupedul a demonstrat în antrenamente capacitatea de a imobiliza un atacator îmbrăcat într-un costum special de protecție. La un simplu ordin, câinele revine disciplinat la picioarele stăpânului, confirmând combinația ideală între agresivitate controlată și loialitate.

Costul pentru un astfel de câine nu este pentru oricine. Lobo, spre exemplu, este evaluat la 45.000 de lire sterline (aproximativ 60.000 de dolari), preț justificat prin pedigree-ul său „bavarez de neegalat” și pregătirea intensivă la care a fost supus.

Recomandările FBI și NBA

Gravitatea fenomenului a determinat instituții precum FBI să colaboreze cu ligile sportive americane pentru a găsi soluții de protecție. NBA a emis chiar și un set de recomandări oficiale adresate jucătorilor, printre care se numără:

folosirea câinilor de protecție;

instalarea de sisteme de supraveghere avansate;

creșterea măsurilor de securitate în timpul absențelor prelungite.

Cele mai eficiente rase pentru protecție

Experții din domeniu subliniază că, deși aproape orice câine poate să pună pe fugă hoții, anumite rase s-au dovedit net superioare pentru protecție datorită instinctelor naturale, inteligenței și capacității de dresaj:

Ciobănescul german – extrem de inteligent și loial;

Malinois belgian – preferat de armată și poliție pentru agilitate și rezistență;

Rottweiler – puternic, protector și impunător prin statură;

Doberman – rapid, elegant și foarte vigilent;

Cane Corso – cunoscut pentru forța sa impresionantă și instinctul protector înnăscut.