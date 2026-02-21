Aproape o treime dintre proprietarii de animale recunosc că regretă că și-au luat un animal de companie din cauza presiunilor financiare, arată un sondaj recent.

Studiul realizat în Marea Britanie a relevat că provocările generate de creșterea costurilor îi fac pe mulți să regrete decizia de a adopta sau cumpăra un animal. Un expert în finanțe a susținut apelurile medicilor veterinari de a discuta deschis situația financiară a clienților, după ce analiza a arătat că unul din zece proprietari a redus chiar consumul de energie în gospodărie pentru a face față cheltuielilor cu animalele.

Cu toate acestea, mai mulți participanți au raportat creșteri ale prețurilor la hrana pentru animale decât la îngrijirea veterinară de rutină. Cercetarea a implicat 1.000 de proprietari de animale din Marea Britanie, iar rezultatele au fost publicate cu ocazia Zilei Anuale „Love Your Pet”, care se marchează pe 20 februarie, notează Vet Times.

Creșterea prețurilor la animale de companie

Sondajul, realizat de grupul de cercetare Censuswide, a arătat că 31% dintre participanți regretă că și-au luat un animal din cauza costurilor în creștere, în timp ce 36% nu au asigurare pentru animale, comparativ cu 62% care au astfel de polițe.

În ceea ce privește îngrijirea veterinară, o treime (33%) au spus că tratamentele de urgență s-au scumpit în ultimul an, iar 45% au observat creșteri și la costurile îngrijirii de rutină.

Totuși, 59% dintre respondenți au raportat creșteri ale prețurilor la hrana pentru animale comparativ cu anul trecut, ceea ce confirmă preocupările de lungă durată ale organizațiilor de protecție a animalelor care cer eliminarea TVA-ului pentru hrana și serviciile veterinare.

Economii și împrumuturi

Sondajul a mai arătat că 5% dintre participanți consideră că nu ar putea acoperi o factură veterinară de 500 de lire, în timp ce 28% ar folosi economiile, 16% ar apela la împrumuturi și 12% ar reduce cheltuielile în alte domenii.

De asemenea, 10% au admis că au redus consumul de energie în gospodărie din cauza cheltuielilor pentru animale, în timp ce alte categorii de cheltuieli, precum restaurante, vacanțe sau abonamente, au înregistrat și ele reduceri.

Pe fondul presiunilor continue asupra costurilor de trai din ultimii ani, organizațiile veterinare au cerut constant ca proprietarii să discute cu medicii despre situația lor financiară.

Tamsin Powell, expert în finanțe pentru consumatori la compania de împrumuturi Creditspring, care a comandat sondajul, a reiterat acest mesaj, după ce doar 13% dintre participanți au spus că ar face un plan de plată pentru a acoperi costurile neașteptate.

Cum afectează costurile sănătatea animalelor

„Animalele fac parte din familie și majoritatea proprietarilor fac tot ce pot pentru a le menține sănătoase.

Dar atunci când hrana, asigurarea și îngrijirea de rutină cresc simultan – iar o factură veterinară neașteptată poate ajunge la sute de lire – bugetul gospodăriei poate ajunge rapid la limita de stres”, explică Powell.

„Cercetarea noastră arată că mulți proprietari ar fi nevoiți să împrumute bani, să facă un plan de plată sau să reducă cheltuielile în alte domenii pentru a acoperi un tratament de 500 de lire. Împrumutul nu este prima alegere a nimănui, dar aceste cifre arată cât de repede o cheltuială neașteptată poate deveni o criză dacă oamenii nu au un fond de rezervă.”