Aproximativ 20 de milioane de animale de companie din Statele Unite trăiesc alături de familii care se confruntă cu sărăcia. Aceste animale întâmpină dificultăți în accesarea îngrijirii, inclusiv probleme de transport, financiare sau legate de încredere.

Organizația Humane World for Animals (fostă Humane Society of the United States) răspunde acestei crize prin campania More Than a Pet. Scopul campaniei este de a crește gradul de conștientizare și de a sprijini accesul la resurse esențiale pentru animalele și familiile din comunități defavorizate, potrivit PR Newswire.

Legătura dintre animale și oameni

Kitty Block, președinte și CEO al Humane World for Animals, a declarat:

„Animalele oferă sprijin emoțional, stabilitate și dragoste. Această legătură depășește orice demografie. Este o criză națională, legată de sărăcie și inegalitate. Campania More Than a Pet elimină obstacolele astfel încât familiile să aibă tot ce le trebuie pentru animalele lor. La fel cum toți oamenii merită acces la sănătate, hrană și locuință, merită și posibilitatea de a-și îngriji animalele de companie.”

Peste 2,3 milioane de servicii oferite gratuit

Prin programe precum Pets for Life și Rural Area Veterinary Services, organizația a oferit:

Peste 2,3 milioane de servicii gratuite, inclusiv sterilizare și alte îngrijiri veterinare pentru peste 570.000 de animale

Mai mult de 120 de milioane de dolari în hrană pentru animale distribuită

Peste 22 de milioane de dolari în granturi pentru accesul la îngrijire



Premiul Community Hero

O parte importantă a campaniei este Premiul More Than a Pet Community Hero, acordat în parteneriat cu Cogir Senior Living, Smalls, ACE Cash Express și Hartz.

Premiul recunoaște voluntarii care dedică timp pentru bunăstarea oamenilor și animalelor din comunități cu acces limitat la resurse. Acești voluntari fac o diferență reală acolo unde transportul la veterinar, obținerea hranei sau a altor produse esențiale reprezintă o provocare.

Finaliștii și votul publicului

Finaliștii din acest an sunt:

Chantal Wadsworth – Shiprock, New Mexico

Jewell Brown – Nashville, Tennessee

Luisa Lopez – Atlanta, Georgia

Publicul va decide cine va fi numit Community Hero 2026. Organizația care a nominalizat câștigătorul va primi un grant de 10.000 de dolari pentru servicii esențiale oamenilor și animalelor din comunitate. Votarea se încheie pe 8 aprilie 2026, la ora 10:00 ET. Câștigătorul va fi anunțat în aceeași seară.

Sprijin și inspirație pentru comunități

Amanda Arrington, vicepreședinte pentru Acces la Îngrijire în cadrul Humane World for Animals, spune:

„Punem în lumină eroii locali care ajută comunitățile cu acces limitat la îngrijire pentru animale. Onorăm aceste persoane și inspirăm și pe alții să acționeze. Faptele de bunătate, mari sau mici, fac o diferență uriașă pentru animale și familiile lor.”