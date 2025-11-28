Christina Warner, o procuroare din Marea Britanie, a lansat „Legea lui Ruby”, un amendament la Legea Familiei din 1996 și Legea Abuzului Domestic din 2021. Dacă amendamentul va trece, va fi pentru prima dată când animalele de companie vor fi recunoscute ca victime ale violețenței domestice.

O schimbare pentru siguranța necuvântătoarelor

Christina Warner a reprezentant de-a lungul timpului victime ale abuzului în familie, însă recent a luat decizia de a apăra și animalele de companie în cazurile de acest fel. „De nenumărate ori am reprezentat victime care erau îngrozite să plece, deoarece abuzatorul le amenințase că le va răni animalele de companie”, a declarat ea, potrivit Dogstoday. „Este o formă invizibilă de control care îi ține pe oameni captivi în situații periculoase. Animalele de companie nu sunt bunuri, ele sunt familie.”

Amendamentul poartă numele lui Ruby, pisica Christinei, care a murit în 2023 și continuă să o motiveze să lupte pentru drepturile tuturor animalelor.

Violența împotriva animalelor, un fenomen tot mai întâlnit

Conform unor date, 97% dintre victimele violenței domestice sunt amenințate de parteneri că le vor răni sau chiar ucide animalul de companie dacă vor decide să plece. În jumătate dintre cazuri, amenințările au devenit realitate. Legea lui Ruby ar proteja animalele și le-ar permite victimelor să primească custodie exclusivă. Sub legislația actuală, victimele nu au multă putere în ceea ce privește apărarea patrupezilor.

Orice formă de violență asupra unui animal ar putea fi pedepsită cu 5 ani de închisoare. Legea Familiei din 1996 ar putea prevede, cu noul amendament, că amenințarea cu rănirea unui animal este control abuziv.

„Multe victime rămân în relații abuzive doar pentru că nu suportă să își lase animalele de companie în urmă”, a precizat Christina Warner. „Legea Ruby le-ar oferi încrederea de a căuta ajutor, știind că animalele lor vor fi în siguranță. Procentul femeilor care rămân în relații abuzive pentru a-și salva animalele este mai mare decât al celor care nu au animale.

În prezent, Scoția, Canada și câteva state din America recunosc și pedepsesc violența domestică împotriva animalelor. De asemenea, Christina Warner cere înființarea unor centre pet-friendly pentru femei, pentru ca victimele să fie găzduite cu animalul lor de companie.

„Legea Ruby va salva vieți. Ea va oferi supraviețuitorilor puterea de a se elibera, va proteja animalele nevinovate și îi va trage pe abuzatori pe deplin la răspundere. Nu ne putem numi o națiune de iubitori de animale cât timp permitem ca această lacună să persiste.”, spune Christina Warner.

