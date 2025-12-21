Creșterea continuă a costului vieții are un impact tot mai dur asupra familiilor cu animale de companie, iar consecințele se văd clar: numărul animalelor fără adăpost este în creștere. În acest context, organizația caritabilă Blue Cross a lansat apelul de Crăciun „Critical First Night”, o campanie menită să ajute animalele aflate în cea mai vulnerabilă etapă – prima noapte petrecută în grija unui adăpost.

Potrivit celor mai recente date furnizate de Blue Cross, peste 25.000 de animale au depins de serviciile sale de rehoming și foster în ultimii cinci ani, pe fondul dificultăților financiare tot mai mari cu care se confruntă proprietarii de animale din Marea Britanie.

Tot mai multe animale ajung în adăposturi

Organizația avertizează că numărul animalelor care ajung în grija sa continuă să crească alarmant. Doar în ultimul an, s-a înregistrat o creștere de 18%, iar multe dintre aceste animale ajung în adăpost în stare critică: flămânde, rănite sau având nevoie urgentă de tratament veterinar chiar din prima noapte, notează Dogs Today.

„Vedem mai multe animale ca niciodată care au nevoie de un nou cămin. Pe măsură ce costurile zilnice cresc, multe familii resimt presiunea și nu mai reușesc să acopere cheltuielile necesare pentru îngrijirea animalelor”, a declarat Tarryn Twitchett, Manager Operațiuni Rehoming în cadrul Blue Cross.

„Prima noapte este cea mai importantă. Animalele pot fi înfometate, bolnave sau pur și simplu au nevoie de un loc cald și sigur. Avem nevoie urgentă de donații pentru a putea avea grijă de toate animalele, de la hamsteri până la cai.”

De ce este prima noapte atât de importantă

Blue Cross subliniază că prima noapte petrecută într-un adăpost poate face diferența dintre viață și moarte. Echipele organizației asigură intervenții veterinare de urgență, hrană, căldură și îngrijire de bază, stabilizând starea animalelor și punând bazele recuperării lor.

Angajații și voluntarii lucrează neîntrerupt pentru a ajuta animalele să treacă peste acest moment critic, înainte ca acestea să poată fi plasate în familii foster sau date spre adopție.

Povestea lui Dennis, un început de viață marcat de suferință

Un exemplu cutremurător este cazul lui Dennis, un cățel Terrier în vârstă de doar șase săptămâni, găsit abandonat într-un tomberon. Surd, parțial orb și cu multiple răni dureroase, Dennis a ajuns la Blue Cross murdar, speriat și abia reușind să se țină pe picioare.

„Nu mă așteptam să fie atât de mic. Încăpea într-o cușcă pentru pisici – era absolut minuscul”, povestește Anouska Ashmead-Bartlett, coordonator de admisii la centrul Blue Cross din Burford. „Nu am mai văzut niciodată un câine atât de tânăr care să fie atât de slab și cu atât de multe răni.”

Un Crăciun cu speranță

Dennis a fost plasat într-o familie foster a Blue Cross, unde rănile lui s-au vindecat treptat, iar cu ajutorul îngrijirii zilnice și al dresajului, a început să capete încredere. După ce starea sa s-a îmbunătățit suficient, cățelul a fost adoptat și va petrece Crăciunul într-un cămin permanent, plin de iubire.

Apelul de Crăciun al Blue Cross reamintește cât de important este sprijinul comunității în această perioadă și cât de mult poate conta o donație pentru animalele care au nevoie urgentă de ajutor – mai ales în prima lor noapte în siguranță.