Tasmania, un stat din Australia, a actualizat legile actuale privind deținerea unui animal de companie într-un apartament închiriat. Proprietarii nu vor mai putea refuza chiriași cu animale decât dintr-un motiv foarte întemeiat, care este susținut de o instanță.

Ce implică mai exact aceste schimbări

Atunci când un chiriaș își dorește să adopte un câine sau o pisică, el trebuie să anunțe înainte cu două săptămâni proprietarul și să facă o cerere. Dacă cererea nu primește vreun răspuns, atunci înseamnă că animalul poate fi adus în casă. În caz contrar, proprietarul trebuie să dea în scris motivul pentru care refuză și să trimită documentul la tribunalul administrativ și civil din Tasmania, conform publicației abc.net. Aceste schimbări nu se aplică blocurilor de locuințe care deja au o politică de interzicere a animalelor de companie.

Câteva motive pentru care proprietarul ar putea refuza un animal de companie sunt: deranjează vecinii complexului; cauzează stricăciuni în casă; vecinii nu se simt în siguranță cu animalul în bloc; reprezintă un pericol pentru alt animal din clădire. De asemenea, un proprietar poate refuza fără un motiv legal orice câine care este catalogat drept „periculos” de către consiliul local. În cazul persoanelor care locuiesc în case închiriate, nu pot fi refuzate sub niciun argument. Singura condiție prin care un proprietar poate să decidă dacă va primi un animal sau nu este dacă deține mai multe proprietăți de închiriat.

În plus, legislația a precizat că niciun câine sau pisică de serviciu (animal de terapie) nu este considerat animal de companie, așa că nu pot fi refuzați din niciun motiv.

Ce părere au chiriașii

David și Janet s-au mutat într-un oraș din Tasmania anul acesta, alături de câinii lor, Paddington și Ted. Cuplul s-a confruntat cu restricții oferite de proprietari, deoarece un procent de 20% dintre locuințele din Tasmania acceptau animale, până recent. David a declarat că aceste schimbări legislative le-au schimbat viața, luându-le o greutate de pe umeri. „ Faptul că prima reacție în privința animalelor de companie este ‘da’ deschide pur și simplu o multitudine de opțiuni și oportunități”, a declarat David.

Părerile proprietarilor

Propunerea de schimbare a legislației a fost făcută încă din 2024, însă reprezentanții Institutului de Agenții Imobiliare din Tasmania s-au opus, spunând că proprietarii nu primesc nicio protecție. Reforma a fost modificată de atunci, iar acum președintele institutului acceptă noua legislație. „Schimbarea principală este că, dacă un chiriaș dorește să aibă un animal de companie într-o locuință închiriată, singurul lucru pe care trebuie să-l facă este să ceară permisiunea mai întâi — acest lucru nu era prevăzut în varianta inițială”, a declarat Adrian Kelly, președintele institutului.

Schimbările vor fi aplicate începând cu anul 2026, pentru ca Guvernul să poată demara campanii de educare atât a chiriașilor, cât și a proprietarilor.

