Animalele de companie au propriul vin fără alcool. Nu conține struguri, ci un ingredient secret care le relaxează în situații stresante / Afacerea are un succes nebun în Australia și Noua Zeelandă

În inima Aucklandului, Noua Zeelandă, o companie pe nume Muttley’s Estate revoluționează industria produselor destinate animalelor de companie printr-un concept neobișnuit: vinul fără alcool pentru câini și pisici. Fondatorul afacerii, John Roberts, s-a inspirat din produse similare din străinătate, cum ar fi berea pentru câini, și a decis să creeze o variantă adaptată culturii locale și cerințelor medicale ale animalelor.

Sprijinul a venit chiar din sânul familiei – părinții săi conduc o companie farmaceutică veterinară, oferindu-i acces la expertiză medicală și cercetare. Astfel, rețeta vinului a fost creată în colaborare cu medici veterinari, pentru a fi nu doar sigură, ci și benefică în anumite situații de stres pentru animalele de companie, scrie Straitstimes.

Vinul fără alcool produs de Muttley’s Estate nu conține struguri (un ingredient toxic pentru câini și pisici) și nici alcool, fiind complet sigur pentru animale. În schimb, băuturile sunt infuzate cu catnip (iarbă mâței) și alte plante calmante, oferind o experiență plăcută și relaxantă companionilor blănoși.

„Este bun pentru situațiile stresante”, explică Roberts, amintindu-și de momentele în care animalele lui se speriau în timpul focurilor de artificii. În locul sedativelor sau suplimentelor sintetice, vinul fără alcool devine o alternativă holistică și plăcută.

Gama de produse

Printre băuturile oferite de Muttley’s Estate se numără Pawt, Champawgne, Purrno Noir și Sauvignon Bark. Aceste denumiri inspirate din lumea vinurilor tradiționale atrag atenția și sunt gândite pentru a se integra în momentele speciale petrecute în familie, alături de animale: aniversări, sărbători sau pur și simplu o seară relaxantă acasă.

De la Auckland spre Asia și America de Nord

Deși afacerea este relativ nouă, succesul nu a întârziat să apară. Vinurile pentru animale au fost deja bine primite pe piețele din Noua Zeelandă și Australia, iar Roberts plănuiește o extindere ambițioasă în piețe cheie din Asia și America de Nord.

Conform declarațiilor sale, compania are deja discuții avansate cu distribuitori din Thailanda și Japonia, iar următoarele ținte sunt Statele Unite și Marea Britanie. Această extindere vine și pe fondul popularității vinului ca simbol cultural în Noua Zeelandă – un avantaj pe care Roberts l-a valorificat în poziționarea produsului său.

Obstacole în calea exportului

Totuși, afacerea lui nu este lipsită de provocări. Unele autorități vamale confundă produsul cu vinul obișnuit, încercând să impună taxe specifice băuturilor alcoolice. Această neînțelegere a generat întârzieri și complicații logistice, însă Roberts afirmă că până acum au reușit să clarifice natura nealcoolică a produsului în fața autorităților.

Pe lângă extinderea geografică, Muttley’s Estate își propune să participe la expoziții internaționale dedicate animalelor de companie și chiar la conferințe despre vinuri, pentru a-și face cunoscută inovația.