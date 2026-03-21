Un anunț postat în mediul online de o primărie din Olt a stârnit revolta crescătorilor de animale: „Vine Paștele și ce ziceți voi: ia să ne batem joc de fraieri!”.

Târgul din Osica de Sus interzice animalele mici și păsările

În cel mai mare târg săptămânal din județul Olt, unde ajung peste 10.000 de oameni în fiecare duminică, nu mai este permis accesul cu păsări și animale mici.

„Rugăm cetățenii crescători de animale și păsări să nu mai vină în târgul săptămânal din Osica de Sus cu acestea deoarece este interzisă vânzarea de animale și păsări în târg sau în apropierea acestuia. Vor fi filtre ale poliției care vor interzice intrarea mașinilor în comună în scopul comercializării de animale și păsări”, a transmis primăria, notează Adevărul.

Revolta oamenilor: „Ne-a ajuns cuțitul la os!”

Reacția cetățenilor nu a întârziat să apară: „Păi unde să meargă să le vândă, dacă nu la târgul de săptămână??? Bine că nu sunt, dracu, acas’, că mai făceam vreuna! Eu unul nu am nevoie să vând vreun animal sau pasăre, dar mă gândesc la cei ce se ocupa de așa ceva. Vine Paștele și, ce ziceți voi: stai să ne batem joc de fraieri, că au ieșit din iarnă cu animalele așa cum au putut, ba îi și inundă Oltețul, de nu știau săracii încotro s-o apuce, de le-a luat nutrețul apele. Voi, în loc să îi ajutați, din contră, să le asigurați strictul necesar, veniți cu poliția și jandarmeria să-i amendați sau să-i arestați, să crească bugetul mare, să fie cât mai mulți bani. Ne-a ajuns cuțitul la os!”.

Acuzații dure la adresa primarului

Alții îi reproșează edilului că le-a cerut votul în campanie, iar acum nu-i înfruntă pe cei care impun primăriei să adopte astfel de măsuri: „Cumpărați din export, că ălora nu le interzice nimeni nimic” / „Evitați târgul, cine are animale de vânzare, faceți anunțuri prin vecini. Și tot Primăria o să piardă” / „De unde e legea asta????” / „Luați doar taxe, că de atât sunteți buni!” etc.

Un târg cu tradiție de aproape 85 de ani

Târgul din Osica de Sus funcționează doar duminica de aproape 85 de ani, fiind cel mai mare târg din mediul rural, din județul Olt. Suprafața lui este de aproximativ șase hectare și oamenii din zonă găsesc de toate, de la legume, fructe, lactate, brânzeturi, miere, răsaduri și până la articole de îmbrăcăminte și încălțăminte (noi și second hand), mobilă, produse fitosanitare, nutreț, obiecte cioplite în lemn, împletituri din nuiele. În trecut avea și animale.

De ce au dispărut animalele din târg

Însă, din cauza pestei porcine africane, în urma mai multor focare apărute în județ Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Animalelor Olt, autoritățile au interzis comercializarea animalelor în târg. Așa s-a întâmplat ca mai întâi vitele și porcii să dispară din târgul de la Osica de Sus (de altfel, din toate târgurile din județ).

Tot mai gol după restricții

Primarul Cezar Filip susține că în târg va fi organizat punctul temporar de sacrificare a mieilor, devenit o tradiție, chiar dacă nu se mai permite comerțul cu animale. Sacrificările vor fi permise doar două zile, în duminica Floriilor și sâmbăta dinaintea Paștelui. Edilul spune că a înțeles argumentele autorităților sanitar-veterinare.

De la interzicerea accesului cu animale, târgul s-a micșorat foarte mult, la fel și numărul celor care veneau cu căruțele, astăzi fiind doar mai rar folosite astfel de mijloace de transport și doar atunci când proprietarii vin să cumpere nutreț sau alte produse voluminoase.