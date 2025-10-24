Animalele nu pot spune ce le doare: învață să recunoști primele semne ale problemelor articulare și să le previi eficient. Ghid complet pentru stăpânii de câini și pisici

Animalele pline de energie aduc o bucurie aparte în viața oricărei familii. Fie că este vorba de un câine care aleargă zilnic alături de stăpânul său sau de o pisică tânără ce se cațără neobosită prin casă, aceste activități dinamice le mențin sănătoase și fericite. Totuși, mișcarea intensă are și riscuri. Articulațiile, mușchii și tendoanele pot fi suprasolicitate, iar fără măsuri preventive, apar afecțiuni ortopedice mai devreme decât ne așteptăm.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Animalele energice și provocările mișcării: cum le protejăm articulațiile

Pentru a evita astfel de probleme, fizioterapia preventivă devine o metodă tot mai recomandată de medicii veterinari. Ea nu este destinată doar animalelor cu afecțiuni existente, ci și celor sănătoase, care au nevoie de susținere pentru a-și menține mobilitatea și tonusul muscular în timp, scrie Veterinary Science.

Ce înseamnă fizioterapia preventivă la animale

Fizioterapia preventivă include o gamă variată de tehnici menite să mențină corpul animalului într-o formă optimă: exerciții ușoare de întindere, masaj medical, exerciții de stabilitate, dar și terapii moderne precum hidroterapia (exerciții în apă) și electroterapia. Scopul este menținerea sănătății articulațiilor și prevenirea leziunilor.

Un câine sportiv, de exemplu, poate efectua exerciții de echilibru și stretching sub îndrumarea unui fizioterapeut veterinar, pentru a evita entorsele sau rupturile ligamentare. Programul este personalizat în funcție de vârstă, rasă, greutate și nivelul de activitate al fiecărui animal.

Rezultatele sunt vizibile nu doar la nivelul mobilității, ci și al stării generale: musculatura devine mai tonifiată, mișcările mai sigure, iar animalele se recuperează mai rapid după efort. Un exemplu concret este mersul în apă, ideal pentru câinii supraponderali, unde greutatea corpului este susținută de flotabilitatea apei, reducând presiunea asupra articulațiilor.

De ce au nevoie animalele active de prevenție ortopedică

Câinii care participă la sporturi, rasele mari predispuse la displazii sau animalele în vârstă sunt printre cele mai expuse riscurilor ortopedice. Un Ciobănesc German sau un Labrador Retriever activ pot dezvolta, fără măsuri preventive, artrită sau alte inflamații articulare.

Fizioterapia preventivă are rolul de a întări musculatura care susține articulațiile, de a stimula circulația și de a îmbunătăți coordonarea mișcărilor. În timp, aceste măsuri nu doar reduc riscul de accidentări, ci și cresc durata și calitatea vieții animalului.

De aceea, mulți veterinari recomandă introducerea fizioterapiei încă din primele etape ale vieții unui animal activ, chiar și câteva exerciții simple, efectuate constant, pot face o diferență, potrivit SkyVet.

Semnele timpurii ale problemelor articulare

Printre cele mai frecvente afecțiuni întâlnite la câini și pisici se numără displazia de șold, artrita, rupturile de ligamente și herniile de disc. Simptomele pot fi mici la început: o ezitare la sărit, o ușoară rigiditate după somn, refuzul de a urca scările sau o șchiopătare ocazională.

O felină care nu mai sare pe mobilă sau un câine care evită alergarea necesită evaluare imediată. Chiar și schimbările de comportament (retragerea din joc, sensibilitatea la atingere sau refuzul plimbărilor) pot indica dureri articulare.

Prin fizioterapie, musculatura este reactivată, iar articulațiile își recapătă mobilitatea. În multe cazuri, animalele arată o îmbunătățire vizibilă după doar câteva săptămâni de program personalizat.

Cum previi bolile ortopedice la animalele active

Primul pas este consultul veterinar. Specialistul va analiza istoricul animalului, nivelul de activitate, eventualele dureri sau rigidități și, dacă este necesar, va recomanda radiografii sau evaluări ortopedice periodice.

Stabilește cu specialistul un program de exerciții adaptat

Împreună cu fizioterapeutul poți crea un plan de activități potrivit: mers controlat, stretching zilnic, exerciții de echilibru pe mingi speciale sau ședințe de hidroterapie. Pentru pisici, amenajează spații de cățărare sigure, jucării interactive și platforme la înălțimi diferite care să le stimuleze mișcarea naturală.

Monitorizează alimentația, greutatea corporală și comportamentul

Excesul de greutate este una dintre principalele cauze ale problemelor articulare. Folosește hrană adaptată vârstei și nivelului de activitate, oferă recompense sănătoase și evită supraalimentarea. Un animal cu greutate normală are o mobilitate mai bună și un risc mult mai mic de displazie sau artrită.

Fii atent la orice schimbare (șchiopătare, ezitare la mișcare, lipsă de energie sau refuzul anumitor poziții). Intervenția rapidă face diferența între o problemă minoră și o afecțiune greu de tratat.

Controale veterinare periodice

Verificările dese la medicul veterinar asigură detectarea timpurie a oricărei tulburări musculo-scheletale. În plus, medicul poate ajusta programul de exerciții, dieta și nivelul de activitate în funcție de evoluția animalului.

Grija zilnică, cheia unei vieți lungi și fericite

Pe lângă exercițiile fizice și controalele regulate, este important să respecți toate celelalte aspecte ale îngrijirii: vaccinările, sterilizarea, microciparea și un mediu sigur, lipsit de stres sau metode dure de dresaj.

Un animal fericit are nevoie de joacă, interacțiune și afecțiune. Acordând atenție semnalelor pe care le transmite și oferindu-i sprijinul necesar, poți preveni multe probleme înainte ca acestea să devină grave.