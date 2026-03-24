De secole, oamenii au observat comportamente ciudate la animale înainte de cutremure: animale domestice agitate, fauna sălbatică dispărută brusc sau șerpi care ies din hibernare în plină iarnă. Mult timp, aceste relatări au fost considerate simple mituri.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Astăzi însă, cercetările sugerează că unele animale chiar reacționează la schimbările din mediu înaintea unui seism.

Dovezi din studii

Un caz celebru vine din Italia. În 2009, broaștele râioase au dispărut timp de cinci zile dintr-o zonă de reproducere și au revenit abia după cutremurul de 6,3 din L’Aquila. Un studiu ulterior a arătat că 96% dintre ele au părăsit zona înainte de seism. Sensibilitatea lor ridicată la schimbările chimice din apă ar putea explica reacția.

Un alt studiu, realizat în Peru, a analizat imagini de la camere automate dintr-un parc național. Activitatea animalelor a scăzut puternic în săptămânile dinaintea unui cutremur, iar în ultimele 24 de ore a dispărut complet. Fenomenul a afectat mai multe specii, nu doar una, notează The Conversation.

Reacții și la animalele domestice

Nu doar animalele sălbatice reacționează. Vacile, de exemplu, pot deveni neliniștite sau își schimbă comportamentul înainte de cutremure. Unele studii din Japonia au observat scăderi ale producției de lapte și modificări de activitate înainte de seisme.

Și animalele de companie par afectate. După cutremurul din Japonia din 2011, aproape 20% dintre proprietarii de câini și 16% dintre cei de pisici au raportat comportamente neobișnuite, mai ales agitație, cu puțin timp înainte de eveniment.

Ce simt, de fapt, animalele?

Cercetătorii cred că animalele nu „prezic” cutremurele, ci reacționează la semnale din mediu. Una dintre ipoteze spune că, înainte de un cutremur, rocile eliberează particule încărcate electric care modifică aerul și solul.

Alți factori posibili includ vibrații subtile, schimbări ale câmpului electromagnetic sau sunete pe care oamenii nu le pot percepe.

Concluzie

Deși dovezile sunt tot mai numeroase, știința rămâne precaută. Unele comportamente pot avea explicații naturale, iar cutremurele sunt dificil de studiat.

Cel mai probabil, animalele reacționează la schimbări neobișnuite din mediul înconjurător, nu prezic efectiv cutremurele. Totuși, combinate cu tehnologia modernă, aceste reacții ar putea contribui în viitor la sisteme mai bune de avertizare.