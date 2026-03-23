Pisicile din Turcia au parte de un tratament demn de VIP, după ce Parlamentul a decis organizarea unor spații speciale pentru acestea, chiar în curtea instituției.

Tratament VIP pentru pisicile din Turcia

Proiectul, implementat în cadrul Marea Adunare Națională a Turciei, presupune crearea unei zone moderne de locuit și joacă pentru pisici, menită să le ofere condiții mai sigure și mai sănătoase în complex.

Aproximativ 65 de pisici trăiesc în prezent în perimetrul parlamentului, iar autoritățile au decis să le adune într-un spațiu organizat, unde pot fi îngrijite mai eficient.

Noua zonă, împărțită într-o secțiune interioară și una exterioară, răspunde nevoilor diferite ale pisicilor. În interior, pisicile au la dispoziție paturi, jucării și spații de odihnă, dar și zone speciale pentru îngrijirea celor bolnave, potrivit Turkiye Today.

În exterior au fost instalate structuri din lemn pentru cățărat și joacă, adaptate comportamentului lor natural. De asemenea, punctele de hrană și apă sunt dezinfectate regulat, iar întregul spațiu este gestionat de personal dedicat. Scopul inițiativei este nu doar bunăstarea animalelor, ci și crearea unui model care ar putea fi replicat în alte instituții sau spații publice din țară, fiind cunoscut faptul că populația de feline din Turcia este una numeroasă.

