Animax lansează o inițiativă la nivel național de reducere a prețurilor la până la 1.000 de produse dedicate nevoilor zilnice ale animalelor de companie, reafirmându-și angajamentul de a rămâne aproape de proprietarii de animale și de a-i sprijini în îngrijirea animalelor lor cu încredere și liniște sufletească.

Începând cu 5.03.2026, clienții vor găsi prețuri mai accesibile la o gamă largă de hrană pentru animale de companie, recompense, accesorii, articole de igienă și soluții de îngrijire pentru câini, pisici, păsări, pești și animale mici. Oferta este disponibilă în magazinele Animax din toată România, precum și online pe www.animax.ro .

Întrucât cheltuielile zilnice continuă să influențeze deciziile gospodăriei, Animax se concentrează pe soluții practice care ajută stăpânii de animale de companie să mențină rutine de îngrijire constante, fără o presiune suplimentară asupra bugetelor lor lunare.

„Scopul nostru a fost întotdeauna să rămânem aproape de proprietarii de animale de companie și să le înțelegem nevoile de zi cu zi”, a declarat Miruna Diaconescu, director de marketing. „Prin această inițiativă, Animax le facilitează familiilor posibilitatea de a continua să ofere animalelor lor de companie atenția și îngrijirea pe care o merită, beneficiind în același timp de prețuri mai accesibile la produsele esențiale.”

Campania evidențiază articolele achiziționate frecvent care stau la baza îngrijirii zilnice a animalelor de companie – de la nutriție și așternut până la recompense și produse de întreținere – asigurându-se că clienții se pot baza pe opțiuni stabile și accesibile ori de câte ori vizitează un magazin Animax.

Cunoscut pentru personalul său profesionist și locațiile convenabile, Animax continuă să se poziționeze ca un companion de încredere pentru familiile cu animale de companie, oferind îndrumare, varietate și soluții adaptate nevoilor reale de zi cu zi.

Prețurile reduse se aplică unui sortiment selectat de produse disponibile cumulativ în rețeaua de magazine Animax și pe platforma online, în limita stocului disponibil. Clienții pot explora gama completă de oferte direct în magazine și pe site-ul Animax.

Despre Animax

Animax este un brand de retail specializat în produse pentru animale de companie dedicat susținerii relației de zi cu zi dintre oameni și animalele lor de companie. Prin locații accesibile, o gamă de produse atent selectate și o experiență prietenoasă în magazin, Animax își propune să facă îngrijirea animalelor de companie simplă, accesibilă și plăcută pentru familiile din România.