Maxi Pet, unul dintre cei mai importanți retaileri specializați în produse pentru animale de companie din România, anunță o campanie permanentă de reducere a prețurilor la scară largă pentru până la 1.000 de produse esențiale pentru animalele de companie, disponibile în rețeaua sa de magazine fizice și online. Inițiativa marchează un nou pas în strategia companiei de a sprijini proprietarii de animale de companie prin prețuri mai accesibile la produsele utilizate zilnic.

Acțiunea vizează o selecție extinsă de articole din categoriile cu cea mai mare frecvență de cumpărare, astfel încât beneficiile să se simtă direct în coșul de cumpărături al clienților, se arată într-un comunicat emis de Maxi Pet.

Produse esențiale, acum la prețuri mai bune

Reducerile se aplică la o gamă largă de produse, inclusiv:

hrană uscată și umedă pentru câini și pisici

produse premium și super-premium

recompense și gustări

accesorii pentru îngrijire zilnică și confort

Prin această inițiativă, Maxi Pet își propune să ofere clienților mai multă predictibilitate și valoare pe termen lung, transformând achizițiile recurente într-o experiență mai accesibilă.

„Animalele de companie ocupă un loc special în viața familiilor din România, iar misiunea noastră este să facem îngrijirea lor cât mai simplă și accesibilă. Reducerea prețurilor la sute de produse reflectă dorința noastră de a fi un partener de încredere pentru clienții Maxi Pet, zi de zi”, Miruna Diaconescu, Director de Marketing, Maxi Pet România.

O inițiativă construită în jurul clienților

Decizia de ajustare a prețurilor vine ca răspuns la nevoile reale ale consumatorilor, Maxi Pet concentrându-se pe bunăstarea animalelor de companie.

Noile prețuri sunt disponibile începând cu 04.03.2026, în toate magazinele Maxi Pet și online, pentru o selecție de produse.

Despre Maxi Pet

Maxi Pet este un comerciant specializat în produse și soluții pentru animale de companie, oferind o gamă largă de hrană, accesorii și produse de îngrijire pentru câini, pisici și alte animale. Prin expertiză, selecție atentă și servicii dedicate, Maxi Pet contribuie la bunăstarea animalelor și la consolidarea relației dintre oameni și companionii lor.