Piața globală a hranei pentru animale de companie este așteptată să se dubleze în următorul deceniu, crescând de la 132,4 miliarde de dolari în 2025 la 247,7 miliarde de dolari în 2035, potrivit unui raport recent realizat de Future Market Insights (FMI). Creșterea medie anuală (CAGR) previzionată este de 6,5% pe perioada analizată.

Conform FMI, evoluția pieței este determinată de trecerea constantă către hrana premium, nutriția personalizată și formulele adaptate etapelor de viață, rasei și nevoilor de sănătate ale animalelor. Cererea este tot mai mare pentru produse care sprijină sănătatea digestivă, articulațiile și sistemul imunitar, notează Pet Food Industry.

Cadru legislativ și reglementări

FMI subliniază că reglementările continuă să influențeze dezvoltarea produselor, etichetarea și accesul pe piață.

În SUA , FDA – Center for Veterinary Medicine se ocupă de respectarea standardelor nutriționale și aprobarea ingredientelor.

În Europa , regulile EFSA cer evaluări stricte de siguranță, iar liniile directoare FEDIAF ajută la standardizarea formulărilor.

În Japonia , etichetarea și siguranța ingredientelor sunt reglementate de Ministerul Agriculturii .

La nivel global, reglementările pun accent pe transparența surselor, restricții privind aditivii nocivi, igiena producției și corectitudinea etichetării.

Performanța segmentelor

Hrana uscată (bobițe) va domina segmentul tipurilor de produse, cu 42,5% din piață în 2025 , datorită costului eficient, compatibilității cu sistemele automate de hrănire și inovațiilor în arome și acoperiri.

Ingrediente de origine animală vor conduce categoria surselor cu aproximativ 22,7% din piață , datorită cererii pentru formule bogate în proteine provenite din pui, pește, vită, miel și curcan . Proteinele din pește câștigă popularitate pentru beneficiile omega-3 legate de sănătatea pielii și a blănii.

Segmentul hranei pentru câini va reprezenta 60% din piața totală în 2025 , susținut de ratele ridicate de deținere și cheltuieli pentru gustări premium și diete speciale , inclusiv pentru pui, adulți și seniori, precum și produse pentru rase specifice.

Hrana convențională va deține aproximativ 70% din piața natură , datorită accesibilității, disponibilității în retail și consistenței nutriționale.

Proteinele derivate din insecte, precum greieri, viermi de făină și musca soldat negru , reprezintă un segment emergent, alături de opțiunile pe bază de plante.

Perspective pe țări

Marea Britanie va fi cea mai rapidă piață națională, cu un CAGR de 6,8% , susținută de premiumizare, comerțul direct online și cererea pentru formule specifice raselor.

Franța urmează cu 6,6%, datorită adoptării produselor funcționale pentru mobilitate și digestie.

Germania prognozează 6,4%, cu cerere pentru formule monoproteice, hipoalergenice și organice.

SUA va înregistra 6,2%, cu cheltuieli mari pe produse pentru sănătatea dentară și a articulațiilor.

Japonia estimează 6,1%, cu nutriție adaptată rasei și vârstei animalelor.

Tendințe și provocări

Raportul FMI identifică câteva tendințe majore:

Ambalaje inteligente pentru transparență și trasabilitate.

Profil genetic pentru nutriție personalizată.

Creșterea utilizării ingredientelor funcționale : probiotice, acizi grași omega-3 și antioxidanți.

Provocările includ costuri mari de producție, diferențe regionale în standardele de siguranță și preocupări privind sustenabilitatea proteinelor animale.

Peisaj competitiv

Piața globală a hranei pentru animale rămâne moderată ca concentrare, cu lideri precum Mars Petcare, Nestlé Purina PetCare, Hill’s Pet Nutrition, Blue Buffalo (General Mills) și Cargill. Aceștia investesc în R&D pentru nutriție personalizată, ingrediente funcționale și alternative proteice sustenabile, inclusiv proteine din insecte și plante, pe măsură ce segmentele premium și naturale continuă să crească.