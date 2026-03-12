Winston Churchill (fost premier al Marii Britanii), Jane Austen (scriitoare britanică), JMW Turner (pictor) și Alan Turing (matematician) vor dispărea de pe bancnote ca parte a unei reproiectări majore a monedei britanice, potrivit The Telegraph.

Animalele vor apărea pe noile bancnote din Marea Britanie

Winston Churchill, prezent pe bancnotele de 5 lire sterline din septembrie 2016, va fi înlocuit cu animale sălbatice din Marea Britanie. Printre candidații pentru înlocuirea fostului prim-ministru britanic se numără arici, bursuci și papagali. Măsura este cea mai mare reproiectare a bancnotelor din ultimii 50 de ani.

Care este motivul

Imaginile cu Jane Austen, JMW Turner și Alan Turing, care apar pe bancnotele de 10, 20 și 50 de lire sterline, vor fi și ele înlocuite. Banca Angliei a transmis că, în urma unei consultări publice de anul trecut, natura s-a dovedit a fi tema cea mai populară pentru noua serie de bancnote. De asemenea, imaginile cu animale sălbatice sunt considerate eficiente în prevenirea falsificării banilor.

Următoarea consultare va fi organizată în vară, oferind publicului șansa de a alege, dintre opțiunile selectate de un grup de experți, animalele care vor apărea pe următoarea serie de bancnote.

Anterior, Banca Angliei a prezentat machete cu cerbi, vrăbii, veverițe roșii și vulturi aurii: „Natura s-a dovedit a fi tema cea mai populară pentru noua serie de bancnote. Principalul obiectiv al introducerii unei noi serii de bancnote este creșterea rezistenței împotriva contrafacerii, dar oferă și oportunitatea de a celebra diferite aspecte ale Marii Britanii. Natura este o alegere excelentă din perspectiva autentificării bancnotelor și ne permite să prezentăm bogata și variata faună britanică în următoarea serie”.

Natura, aleasă de public

În consultarea din 2025, aproximativ 60% dintre cei 44.000 de participanți au ales natura ca temă preferată, înaintea arhitecturii și monumentelor (56%), figurilor istorice (38%), artei, culturii și sportului (30%), inovației (23%) și evenimentelor notabile (19%).

Banca Angliei a impus șase criterii pentru o temă bună, care să simbolizeze Marea Britanie, să rezoneze cu publicul și să nu fie „divizivă”.

Introducerea figurilor istorice pe bancnote a început acum mai bine de cinci decenii, când William Shakespeare a devenit primul în afara monarhilor reprezentat pe hârtia bancară, pe bancnota de 20 de lire sterline în iulie 1970. De atunci, diferite personalități, de la James Watt la Adam Smith, au apărut pe bani.

Bancnotele Royal Bank of Scotland are deja specii precum macrăli, vidre, veverițe roșii și șoimi. Banca Angliei susține că animalele de companie nu vor fi incluse în noile designuri.

Schimbarea încheie decizii controversate din alegerea figurilor istorice. În 2019, când matematicianul Alan Turing a fost ales pe bancnota de 50 de lire sterline, un grup de campanie a strâns 150.000 de semnături, solicitând ca o persoană dintr-o minoritate etnică să fie reprezentată.

Unul dintre specialiștii care vor selecta animalele pentru public este Nadeem Perera, realizator de emisiuni despre viața sălbatică: „Fauna Marii Britanii nu este separată de cultura noastră. Ea apare pe blazoanele echipelor de fotbal, în folclor, pe coastă și în copilărie. Să îi oferim spațiu pe ceva atât de simbolic precum moneda noastră este atât întârziat, cât și semnificativ”.

Decizia finală îi aparține guvernatorului Băncii

Deși publicul poate vota, decizia finală îi revine guvernatorului Băncii. Cu toate că folosirea numerarului în Marea Britanie a scăzut, Banca Angliei a precizat că acesta rămâne metoda de plată preferată pentru aproximativ 15% dintre oameni și se angajează să asigure disponibilitatea banilor pentru aceștia.