În aceste zile, când în lume există confruntări pentru supremație, un apel disperat al proprietarilor de câini din Orientul Mijlociu răsună printre bombe. Zeci de animale sunt prinse în conflict, fiind nevoie urgentă de ajutor.

Apel disperat al proprietarilor de câini din Orientul Mijlociu

În urma atacurilor americano-israeliene din Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Liban, Irak și Iordania, Orientul Mijlociu se află într-o continuă tensiune. La fel sunt și stăpânii de câini, care se tem să își mai scoată animalele din case de frica bombelor.

Într-o postare pe Reddit, un proprietar de câine a solicitat ajutor, după ce nu și-a putut scoate animalul de companie la toaletă din cauza bombardamentelor.

„De ieri, au avut loc mai multe explozii în orașul meu și, prin urmare, nu am putut să-mi scot câinele la plimbare. A ieșit aseară pe la ora 19:00 (în prezent, a doua zi este 21:45) și nu a mai ieșit de atunci din cauza exploziilor care nu ne-au lăsat să ieșim din casă”, a spus acesta pe internet, potrivit express.co.uk.

Cu ce se confruntă animalele în timpul bombardamentelor

Din cauza stresului cauzat de conflict, câinele a refuzat să se ușureze în casă, într-un spațiu special amenajat, dar și într-un loc betonat din fața intrării în casă.

„Îmi fac griji foarte tare și nu vreau ca situația să se transforme într-o urgență gravă, pentru că nu se simte confortabil să meargă la baie. E obișnuită să iasă afară și să urineze pe iarbă și chiar și atunci e foarte pretențioasă în privința locurilor unde merge, dar nu știu cât va dura situația asta. Nu avem perne de iarbă.

Avem perne pentru urina cățeilor, dar câinele meu are în jur de opt ani, e foarte obișnuită cu iarba ei. Trebuie să găsesc o soluție temporară pentru ca ea să poată folosi baia cât timp se întâmplă asta. Mai avem doi câini care urinează în zona aceea fără probleme și ea a văzut asta. Nu știu ce altceva să fac”, mai spune proprietarul câinelui.

Ce pot face stăpânii de animale pe timp de război

Mai mulți internauți i-au oferit utilizatorului sfaturi despre cum ar putea să își scoată câinele la plimbare în siguranță sau cum să îl obișnuiască să își satisfacă nevoile fiziologice în alte locuri decât cele cu care era obișnuit.

„Personal, am început să le scot între atentatele cu bombă, stând mereu în apropierea casei în caz că pornesc sirenele. Simt că, pe termen lung, ar fi dificil să-i dezvățăm să intre în casă”, „Vreau doar să spun că admir dragostea ta pentru câinele tău. Te confrunți cu atentate cu bombă, la propriu, și se pare că una dintre cele mai mari priorități ale tale este sănătatea câinelui tău, iar asta mi se pare foarte frumos”, sunt doar două dintre reacțiile la postarea stăpânului de câini.

