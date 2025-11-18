Avertisment pentru stăpânii de câini. Oamenii de știință au descoperit că stresul proprietarilor se transmite direct animalelor, afectându-le sănătatea pe termen lung

Stresul este o componentă inevitabilă a vieții moderne. Mulți oameni își fac griji cu privire la efectul unui stil de viață stresant asupra sănătății lor pe termen lung, dar câți dintre noi ne gândim la modul în care propriile niveluri de stres afectează sănătatea animalelor noastre de companie? Un studiu publicat în Scientific Reports sugerează că ar trebui să acordăm mai multă atenție acestui aspect, deoarece stresul proprietarilor impactează bunăstarea câinilor.

Câinii preiau stresul stăpânilor

Autorii studiului, o echipă de oameni de știință din Suedia, au analizat nivelurile hormonului stresului, cortizolul, analizând probe de păr de la câini și de la stăpânii acestora. Cortizolul este stocat în păr pe măsură ce acesta crește proporțional cu cantitatea din sânge, permițând măsurarea nivelului de stres în lunile anterioare prelevării probei.

Toți cei 58 de câini utilizați în cercetare aveau stăpâne de sex feminin și erau din două rase – Ciobănești și Border Collie. Grupul de studiu a fost, de asemenea, împărțit în câini de companie și câini care fuseseră antrenați pentru competiții precum obediența și agilitatea.

Deoarece probele de păr pentru fiecare pereche câine-proprietar au fost prelevate la interval de șase luni, a fost luat în considerare și efectul anotimpurilor, iar nivelurile de activitate ale fiecărui câine au fost analizate o săptămână, folosind un guler de urmărire.

Un alt aspect luat în considerare în acest studiu a fost personalitatea atât a câinilor, cât și a proprietarilor și modul în care aceștia și-au influențat reciproc răspunsurile la stres. Aceste informații au fost obținute prin utilizarea unor chestionare completate de stăpâni.

Proprietarii influențează animalele, nu invers

Rezultatele au fost fascinante și complexe. De exemplu, personalitatea proprietarului poate afecta nivelul de stres a câinelui, dar nu invers. Anotimpul afectează ambele rase de câini, stresul fiind mai ridicat iarna. Nivelurile de antrenament și activitate nu au afectat cortizolul câinilor, dar animalele folosite în competiții au avut niveluri mai scăzute de cortizol iarna decât cele de companie.

Unul dintre cele mai interesante rezultate este că proprietarii cu niveluri mai ridicate de stres au avut câini cu niveluri mai ridicate de stres atât iarna, cât și vara. Autorii sugerează că acesta este un efect cauzal, adică patrupedele răspund la nivelurile de stres ale stăpânilor.

Mulți ani la rând, oamenii au încercat să nege faptul că animalele pot simți emoții, crezând că emoția era lucrul care diferențiază oamenii de animale. Însă studiile sugerează că aceasta este o percepție complet falsă și că animale atât de diverse precum caprele, caii și câinii nu numai că pot simți emoții, dar le percep și reacționează la ele.

Concluziile oamenilor de știință

Având în vedere acest fapt, este posibil ca și câinii să perceapă și să reacționeze la stresul stăpânilor. Trăsături de personalitate precum conștiinciozitatea par să se coreleze cu mai mult stres la câini, în special la masculi, în timp ce o personalitate nevrotică a fost legată de niveluri de stres mai scăzute la masculi, dar mai ridicate la femele.

Motivul efectelor diferite ale nevrotismului ar putea fi acela că femelele multor specii de mamifere sunt mai receptive la emoțiile celorlalți, ceea ce face ca femelele să fie afectate direct de nivelurile de anxietate ale stăpânilor.

Pe de altă parte, persoanele nevrotice și anxioase tind să stabilească legături mai puternice cu animalele lor de companie, folosindu-le adesea pentru sprijin emoțional, iar acest lucru poate face ca masculii să se simtă mai în siguranță și, prin urmare, mai puțin stresați.

Este puțin mai dificil de observat legătura dintre a fi conștiincios și a avea un câine mascul mai stresat, dar probabil depinde de forma pe care o ia trăsătura. De exemplu, o persoană care este mai conștiincioasă cu munca sa poate avea mai puțin timp de petrecut cu câinele și, prin urmare, o legătură mai puțin puternică. Cineva care încearcă să aibă mai multă grijă de câine poate fi mai puțin flexibil în privința libertății de alegere a patrupedului în viața sa, putând fi un factor în creșterea nivelului de stres.

Semnal de alarmă

Proprietarii de câini ar trebui să acorde o atenție deosebită acestui studiu și să ia în considerare modul în care propriul stil de viață afectează bunăstarea mintală a animalelor. Deși există încă multe întrebări cu privire la relațiile cauzale dintre nivelurile de stres ale stăpânilor și câinilor, este clar că acestea nu sunt independente una de cealaltă și, dacă trecem prin evenimente deosebit de stresante, trebuie să găsim modalități de a reduce impactul asupra tovarășilor noștri canini.