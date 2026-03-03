STIRI

Bărbat din Ilfov, reținut de poliție după ce și-a spânzurat câinele și și-a bătut calul. Individul are antecedente penale de cruzime față de animale

Camelia Petrescu 3 martie 0 comentarii
cal batut de stapan FOTO Facebook Hilde Tudora

Hilde Tudora, directorul Direcției pentru Protecția Animalelor Ilfov, a anunțat marți seara, pe rețelele sociale, că un bărbat din Ilfov a fost reținut de poliție pentru că și-a spânzurat câinele și și-a bătut calul.

Un bărbat din Ilfov, din nou în mâinile poliției după acte cumplite asupra propriilor animale

Culmea, același individ a fost implicat, în urmă cu aproximativ patru ani, într-un alt caz de cruzime față de animale, petrecut în localitatea Afumați. Atunci, bărbatul și-a incendiat calul. Animalul a murit, în ciuda eforturilor depuse de autorități pentru a fi salvat. În urma acelui episod a fost deschis un dosar penal, iar agresorul a fost condamnat la închisoare cu executare, petrecând aproape doi ani după gratii.

Însă, după eliberarea din penitenciar, bărbatul și-a luat din nou animale. Azi-noapte, acesta a recurs la noi acte de violență, spânzurându-și câinele și agresându-și calul. Poliția a intervenit, iar individul a fost reținut. Autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele și să dispună măsurile legale care se impun în acest caz.

Mesajul transmis de Hilde Tudora

În mesajul său, Hilde Tudora a subliniat nevoia urgentă de schimbare a legilor din România. Potrivit acesteia, o condamnare definitivă pentru cruzime față de animale ar trebui să includă automat și interdicția de a mai deține animale:

„Un individ din Ilfov tocmai ce a fost reținut de poliție pentru că și-a spânzurat câinele și și-a bătut calul.
Context: Acum vreo 4 ani, Afumați. Un individ și-a incendiat calul. A murit calul, deși am încercat tot ce s-a putut.
Dosar penal deschis, condamnat cu executare la închisoare. A stat aproape 2 ani după gratii.
Omul a ieșit din închisoare. Iar și-a luat animale. Azi-noapte și-a spânzurat câinele și și-a bătut calul.
Apropo de cât de mare e nevoia de schimba legile. Condamnarea definitivă ar trebui să vină la pachet cu interdicția de a mai deține animale. Susțineți schimbarea legilor!”.

  Camelia Petrescu este parte din echipa editorială PetsCats.ro, implicată direct în crearea și coordonarea de conținut. Articolele sale pun accent pe povești reale despre salvare, adopție și vindecare a animalelor, având un impact emoțional puternic asupra cititorilor.

FOTO Facebook Hilde Tudora

By Camelia Petrescu

Camelia Petrescu este parte din echipa editorială PetsCats.ro, implicată direct în crearea și coordonarea de conținut. Articolele sale pun accent pe povești reale despre salvare, adopție și vindecare a animalelor, având un impact emoțional puternic asupra cititorilor.

