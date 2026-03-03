Hilde Tudora, directorul Direcției pentru Protecția Animalelor Ilfov, a anunțat marți seara, pe rețelele sociale, că un bărbat din Ilfov a fost reținut de poliție pentru că și-a spânzurat câinele și și-a bătut calul.

Un bărbat din Ilfov, din nou în mâinile poliției după acte cumplite asupra propriilor animale

Culmea, același individ a fost implicat, în urmă cu aproximativ patru ani, într-un alt caz de cruzime față de animale, petrecut în localitatea Afumați. Atunci, bărbatul și-a incendiat calul. Animalul a murit, în ciuda eforturilor depuse de autorități pentru a fi salvat. În urma acelui episod a fost deschis un dosar penal, iar agresorul a fost condamnat la închisoare cu executare, petrecând aproape doi ani după gratii.

Însă, după eliberarea din penitenciar, bărbatul și-a luat din nou animale. Azi-noapte, acesta a recurs la noi acte de violență, spânzurându-și câinele și agresându-și calul. Poliția a intervenit, iar individul a fost reținut. Autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele și să dispună măsurile legale care se impun în acest caz.

Mesajul transmis de Hilde Tudora

În mesajul său, Hilde Tudora a subliniat nevoia urgentă de schimbare a legilor din România. Potrivit acesteia, o condamnare definitivă pentru cruzime față de animale ar trebui să includă automat și interdicția de a mai deține animale:

„Un individ din Ilfov tocmai ce a fost reținut de poliție pentru că și-a spânzurat câinele și și-a bătut calul.

Context: Acum vreo 4 ani, Afumați. Un individ și-a incendiat calul. A murit calul, deși am încercat tot ce s-a putut.

Dosar penal deschis, condamnat cu executare la închisoare. A stat aproape 2 ani după gratii.

Omul a ieșit din închisoare. Iar și-a luat animale. Azi-noapte și-a spânzurat câinele și și-a bătut calul.

Apropo de cât de mare e nevoia de schimba legile. Condamnarea definitivă ar trebui să vină la pachet cu interdicția de a mai deține animale. Susțineți schimbarea legilor!”.

