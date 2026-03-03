O șoferiță româncă de TIR face furori pe TikTok, după ce și-a vopsit camionul roz și călătorește cu cele cinci pisici ale sale: Zmara, Cioco, Nicu, Princess și Mecanicosu. Aceasta susține că felinele au inspirat-o să-și „boteze” camionul, iar fiecare are locul său special în cabină.

„Barbie de România” are cinci pisici

Povestea Georgetei din Alba este virală pe internet. Românca are un TIR roz și postează constant videoclipuri cu viața sa la volan, în cursă, pe drumurile din România. Și mai interesante sunt cele cinci pisicuțe care o însoțesc în cabină. Felinele îi țin companie la cursele lungi și sunt vedete pe TikTok.

Anul trecut, Georgeta avea trei pisici în cabina camionului ei roz. Între timp, familia blănoasă s-a extins: „Lucrez de 13 ani pe camion, am lucrat în Spania vreo nouă ani. Nu am mai rezistat acolo.Am venit acasă și am început să muncesc cu camionul meu prin țară”, spunea ea într-un interviu la Kanal D, în 2025, scrie Libertatea.

Are un TIR roz, decorat cu Hello Kitty

Șoferița româncă este numită „Barbie de România” tocmai pentru că adoră culoarea roz. De asemenea, femeia l-a decorat cu animalele sale preferate: pisicile. TIR-ul Georgetei are litiera, jucării și pătuțuri speciale pentru animalele de companie, toate roz. Aceasta are inclusiv volanul roz, iar patul îl împarte cu cele cinci feline. Bineînțeles că nu lipsesc din cabină nici accesoriile cu Hello Kitty.

