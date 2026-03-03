A fi „pețitor de câini” – adică un specialist ce dresează animale pentru persoane cu deficiențe de vedere – poate fi o ocupație cu adevărat inedită și poate, pentru unii, cel mai bun job existent. Așa se simte și Ellie Brown, care își dedică viața dresajului canin special pentru oamenii orbi sau cu vedere incompletă din Marea Britanie.

Cum dresează un „pețitor de câini” animale pentru persoane cu deficiențe de vedere

În vârstă de 30 de ani, Ellie a absolvit o școală de dresaj canin, dar și un curs de „dating” canin. Mai simplu spus, a învățat cum să găsească oamenilor câinii potriviți nevoilor lor. În acest sens, ea petrece până la cinci luni pentru dresajul cățeilor săi. Ajunge să le cunoască nevoile și ce om li s-ar potrivi la rândul lor.

Totuși, în această meserie se întâmpină și mici dificultăți, căci nu este doar despre a găsi un câine și un stăpân compatibili, mai ales având în vedere impactul important asupra vieții amândurora. Specialiștii în mobilitatea câinilor-ghid, așa cum este Ellie, trebuie să se gândească chiar și la traficul din zona în care locuiește posibilul viitor stăpân.

„Depui mult efort în găsirea potrivirii și asigurarea că respectivul câine este asociat cu persoana potrivită. Câinele va avea un profil. Omul are un profil. Trebuie doar să le găsim pe cele care se potrivesc”, a explicat Ellie pentru dailymail.co.uk.

De menționat este faptul nu toți câinii înscriși la aceste cursuri de dresaj le și termină. Aproximativ unul din trei câini nu va avea temperamentul potrivit pentru a deveni câine-ghid. Aceste animale devin însă fie animale de companie, fie câini foarte bine dresați care pot ajuta copiii cu deficiențe de vedere. În orice variantă, cățeii au o pregătire prealabilă ce îi ajută să se comporte alături de oameni cu sau fără nevoie speciale.

