Un nou concept câștigă popularitate în rândul iubitorilor de animale: un spațiu de co-working care găzduiește pisici salvate. Ideea combină atmosfera relaxantă a unei cafenele cu pisici cu funcționalitatea unui birou modern, destinat freelancerilor, angajaților remote și echipelor mici.

Un concept unic pentru iubitorii de pisici

Purrfect Space este un spațiu de co-working care găzduiește pisici salvate și care susține că este primul birou dedicat exclusiv iubitorilor de pisici din Marea Britanie. Spațiul s-a deschis recent și funcționează într-o galerie comercială cunoscută din oraș.

Afacerea este fondată de Ash Kazmaz, în vârstă de 36 de ani, originar din Turcia. Acesta a deschis în martie 2024 și o cafenea cu pisici, Munchies Craft, situată la aproximativ 800 de metri distanță, notează BBC.

Pisici salvate din Turcia, într-un birou modern

În prezent, spațiul găzduiește șase pisici salvate din Turcia, iar planul este ca numărul lor să ajungă la zece în viitorul apropiat. Conceptul pune accent atât pe confortul oamenilor, cât și pe bunăstarea animalelor.

Proprietarul consideră că prezența pisicilor are un efect calmant și contribuie la reducerea stresului de la birou. Într-un mediu profesional, unde presiunea și termenele limită pot crea tensiune, simpla apariție a unei pisici jucăușe poate schimba starea de spirit.

Nu este cafenea cu pisici, ci spațiu de lucru

Reprezentanții afacerii subliniază că nu este vorba despre o cafenea cu pisici, ci despre un spațiu dedicat muncii. Există reguli clare pentru a proteja animalele. Interacțiunea cu pisicile este permisă doar în anumite intervale, denumite „soft hours”. În restul timpului, liniștea și concentrarea au prioritate.

Tariful este de 17 lire sterline pentru o jumătate de zi și 30 de lire pentru o zi întreagă. Prețul include birou individual, acces la facilități, cafea, ceai și gustări.

Un fenomen în creștere

În Marea Britanie există în prezent 32 de cafenele cu pisici licențiate și peste 4.000 de spații de co-working. Noul concept reunește două tendințe aflate în plină dezvoltare: munca flexibilă și dorința de a petrece timp în compania animalelor.

Brighton & Hove City Council a emis o licență oficială pentru bunăstarea animalelor, ceea ce confirmă că activitatea respectă normele legale în vigoare.

Mai puțin stres, mai mult echilibru

Inițiatorii proiectului susțin că ideea a pornit de la dorința de a crea un spațiu calm, potrivit atât pentru oameni, cât și pentru pisici. Într-un birou obișnuit, programul poate deveni solicitant. Într-un astfel de mediu, prezența unei pisici poate aduce un moment de relaxare și un plus de echilibru.

Conceptul ar putea inspira și alte inițiative similare, mai ales într-o perioadă în care tot mai mulți profesioniști caută alternative la biroul tradițional și pun accent pe starea de bine.