Milioane de animale de companie ar putea fi abandonate sau predate unui nou stăpân din cauza costurilor neașteptate pentru îngrijire veterinară, arată un studiu realizat de organizația caritabilă Blue Cross, din Marea Britanie. În ultimii patru ani, centrele sale de rehoming au înregistrat o creștere de 122% a câinilor și 80% a pisicilor primite, semnalând o criză ascunsă a bunăstării animalelor.

Costurile veterinare, un risc pentru proprietari

Studiul arată că unul din cinci proprietari nu și-ar permite un tratament veterinar de 600 de lire, iar aproape jumătate (46%) ar fi afectați de costuri de 3.500 de lire. Trei sferturi (72%) spun că ar fi nevoiți să se împrumute sau să intre în datorii pentru a acoperi aceste cheltuieli, notează Life Companion.

Orașele cele mai afectate

Newcastle, Liverpool, Bristol, Glasgow și Manchester sunt cele mai afectate, cu până la 21% dintre proprietari care se luptă să își întrețină animalele. La nivel național, 34% dintre proprietari sunt îngrijorați sau se confruntă cu dificultăți financiare din cauza creșterii costurilor pentru hrană, energie și utilități.

Sacrificii personale și animale abandonate

Unul din zece proprietari a renunțat deja la un câine, iar aproape jumătate (48%) se tem că vor fi nevoiți să facă această alegere. Mulți reduc hrana animalelor sau amână vizitele la veterinar. Proprietarii fac și sacrificii personale: 23% au renunțat la hrană, iar 18% au redus încălzirea casei. Exemple recente includ un motan lăsat într-un coș și un câine Akita abandonat la centrele Blue Cross.

Sprijinul Blue Cross

Blue Cross operează patru spitale veterinare și mai multe bănci de hrană, colaborând cu peste 500 de bănci de alimente și Pets at Home pentru a sprijini familiile. Organizația oferă îngrijire veterinară la preț redus pentru cei eligibili și lucrează cu veterinari privați prin Veterinary Care Fund pentru a reduce costurile tratamentelor.

Chris Burghes, CEO Blue Cross, avertizează: „Aceasta este o criză ascunsă a bunăstării animalelor. Fără acțiuni urgente, tot mai multe familii vor fi nevoite să renunțe la animalele lor de companie, care sunt adesea singura lor companie sau motivul pentru a se trezi dimineața.”