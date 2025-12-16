Bărbatul din Năvodari, care și-a chinuit câinele, plasat sub control judiciar. Cum își justifică gestul: „Eram după o despărțire”

Bărbatul din Năvodari, filmat de o cameră de supraveghere cum îşi chinuia câinele, a fost reţinut pentru 24 de ore şi este anchetat penal. Polițiștilor le-a spus că a făcut o criză de nervi după ce a fost părăsit de iubită, însă anchetatorii vorbesc despre cruzime pură.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Stăpânul câinelui, plasat sub control judiciar

“Am avut un moment, am fost după o despărțire. L-am crescut de la o săptămână, nu s-a întâmplat niciodată treaba asta, doar că nu mai știu ce am făcut. Îmi pare rău că s-a ajuns la asta”, a declarat stăpânul câinelui.

Oamenii legii au dus câinele la un adăpost, iar pe stăpânul lui îl anchetează sub control judiciar. “Am dat telefoane chiar dacă era o oră târzie. Persoanele care fac acte de genul ăsta, de agresivitate, asupra animalelor mai mult ca sigur sunt și agresive către oameni, copii”, a precizat Victor Maftei, reprezentant al sindicatului poliţiştilor, transmite Observator News.

Din păcate, cazurile de cruzime împotriva animalelor sunt în creștere. La marginea Capitalei, câțiva medici veterinari tratează zilnic câini şi pisici cu răni grave.

“Sunt zile în care avem doar un caz și zile în care sunt 4, 5, 10… Sunt cazuri în care ajung pisici aruncate de la balcon, cățeluși prinși în laț. În ultimii ani sunt peste 10.000 de animăluțe”, a spus medicul veterinar Nicu Marius.

“În primele 11 luni ale acestui an au fost întocmite 2.097 de dosare penale, au fost efectuate 278 de percheziții și aplicate 18.748 de sancțiuni contravenționale”, a explicat Vlad Ionuţ de la Protecţia Animalelor IGPR.

De la începutul anului 2025, polițiștii au dat amenzi de peste 10.000.000 de lei oamenilor care au chinuit sau neglijat animale.