După un deceniu de salvat urși koala, câinele-erou Bear se pensionează. De-a lungul anilor, câinele a salvat sute de animale din incendiile de vegetație din Australia.

Odată cu împlinirea vârstei de 11 ani, Bear a decis să se retragă din vâltoarea misiunilor de salvare. Incredibilul simț olfactiv l-a ajutat ani la rând să descopere și să salveze zeci de koala răniți sau în pericol în urma sezoanelor de incendii cunoscute ca Black Summer. Odată retras din activitate, Bear se bucură acum de o viață liniștită alături de unul dintre foștii săi dresori, pe Sunshine Coast din Queensland.

Inițial considerat dificil de adoptat din cauza energiei sale debordante și a obsesiei pentru joacă, Bear a fost recrutat și antrenat acum 10 ani de International Fund for Animal Welfare (IFAW) și de echipa UniSC Detection Dogs for Conservation pentru a detecta koala după mirosul blănii lor — o abilitate rară și foarte valoroasă în contextul atâtor cazuri de animale în pericol. Atunci când identifica un koala, Bear avea un comportament specific: se așeza la baza copacului unde se afla marsupialul, iar recompensa lui preferată era o minge de joacă.

Patrupedul salvator, lăudat de vedete de la Hollywood

Bear a devenit cu adevărat celebru în timpul incendiilor devastatoare din Australia din 2019–2020, când a reușit să găsească peste 100 de koala ce aveau nevoie de îngrijiri medicale. În urma eforturilor sale: patrupedul a primit laude atât din partea publicului larg, cât și de la celebrități mondiale, cum ar fi actorul Tom Hanks sau Leonardo DiCaprio. Mai mult, povestea lui a inspirat un documentar, dar și o carte dedicată, potrivit ifaw.org.

Dresorii săi îl descriu pe Bear nu doar ca pe un câine de salvare excepțional, ci și ca pe un adevărat ambasador al conservării zonelor în care trăiesc urși koala și al conștientizării schimbărilor climatice care amenință speciile vulnerabile.

Chiar dacă acum se bucură de pensie printr-o joacă continuă, plimbări lungi pe plajă și mult timp alături de oamenii săi preferați, Bear lasă în spate o moștenire valoroasă pentru generațiile de câini special antrenați să salveze alte animale sălbatice în pericol.

